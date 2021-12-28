歐陽五：2022——熱年之「四大熱點」

熱點一：消滅新冠病毒？

本月20日，世衛總幹事譚德塞在日內瓦發出最鼓舞人心的宣言：「2022年必須是我們結束這場疫情（新冠）大流行的一年。」這意味着，人類已發起總決戰，勢將在2022年內「消滅」新冠病毒！截至本月27日，鳳凰衛視網公布全球新冠染病人數2.8億，540餘萬人死亡；2020年5月，亞洲開發銀行報告稱，新冠造成全球經濟損失可達5.8萬億至8.8萬億美元之間。對比2003年SARS病毒事件，世衛該年8月15日在最後一例疑似病例「清零」時公布，全球累計病患共8422例，919人死亡；有研究指經濟損失約590億美元，可知前者之於後者患病人數約3.3萬倍，死亡人數約6000倍，經濟損失可能遠超100倍，而這還是大大低估的數字，因前者還在「進行中」，後者已是「過去式」！

「衛生皇帝」雄心勃勃的誓言實現與否，還在未定之天，因為：一、疫情還在高發，媒體稱「奧密克戎（Omicron）變異毒株澆滅了人們對這一疫情大流行最糟糕的時候已經過去的希望」；二、疫情非但沒有緩和，反而每况愈下，且事態嚴重，僅美國一國，近日病患已達5200餘萬人，死逾80萬人；三、人類還沒有克制新冠的有效手段；最後，世衛本身亦要「去政治化」，譬如不要追隨美國針對中國。事實上，世衛恰恰要感謝中國，因為它之所以還有「來年決勝」之想，很大程度在於中國將五分之一人類（中國人）日發病者控制在兩位數乃至更低，而「如果採用美國的防疫策略，我國（中國）每日的新增病例數將超63萬例」（《中國青年報》報道）。

熱點二：戰爭與和平

因為烏克蘭，世人正爭論2022年俄羅斯會否開戰。俄羅斯總統普京「對西方提高警告調門，強調絕不允許烏克蘭加入北約」，有媒體稱「普京被迫動手，大戰一觸即發，歐洲這次玩大了」。普京說，在自認為贏得冷戰後，華盛頓被勝利衝昏頭腦，做出很多糟糕決策。白俄羅斯外交部長弗拉基米爾．馬克伊（Vladimir Makei）在本月18日接受媒體採訪時表示：「在北約方面威脅的情况下，白俄羅斯準備在自身境內部署核武器。」但2022年不會爆發「大國戰爭」，雖然不排除局部衝突，「核恐怖平衡」還會發揮決定性的作用，一如二戰結束以來所呈現的那樣。

熱點三：北京冬季奧運會

作為2022年人類最大的線下聚會之一，北京冬奧與殘奧會勢必圓滿舉行。北京冬奧組委在新聞吹風會指「3個冬奧村菜品單相同，共678道菜品」、賽時「出現一定數量的陽性病例將成為大概率事件」，表明好與壞的準備都達到極致。

熱點四：美中搏戰

美國大西洋理事會首席執行官肯普（Frederick Kempe）本月18日發文稱「美國不確定性將成2022年全球最大危險」，其中首先是對華的施為。西班牙知名中國問題專家里奧斯（Xulio Ríos）說「美對華『過度嫉妒』將不可避免蔓延到所有領域」，但新一年全球兩強惡鬥會在「可控範圍」內。耐人尋味的是，美中俄「三國演義」中，俄羅斯實力最弱反而勢頭最猛，甚至對美頻頻挑戰；美國對俄「完全排除戰爭選項」被動應對，對中國則處處緊迫，乃至近日傳出與日本制定對華作戰計劃，應對一旦中國大陸進攻台灣；中國「一人之下，萬人之上」反而只守不攻，予人「被美國一再欺負」之感。在中國媒體人胡錫進看來，最大奧秘在於「核牙齒」——俄羅斯的制美根本。

其實，更在於中國的善良根性與和平本性，但不等於美國可以予取予求，一如上世紀朝鮮戰爭那樣。美中都有自家要解決的短板，美國負債已不堪重負，新冠疫情成全球之最，甚至有「分裂陰影」——近日美國3名退役將領共同在媒體發文稱，美軍內部已出現了趨向分裂的危險信號……中國則飽受美國「三大（貿易、科技、金融）戰」之苦，同時在「脫貧」後依然存在「政治體制改革」跟進經濟發展的現實問題。

作者是時事評論員

[歐陽五]