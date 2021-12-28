黃子為、鄭宏泰：建制派政團選舉大勝下的隱憂

市民不太支持香港現有政團

首先，市民普遍不太支持香港現有政黨或政團。調查詢問了受訪者最支持的香港政黨或政團，雖然民建聯是獲得最多市民支持的政團，整體建制派組織的支持比例也稍高於泛民主派及本土派政團（10.7%），但是民建聯亦只有6.9%支持率，整體建制派政團的支持率亦僅有13.7%；高達61.5%受訪者沒有支持的政黨或政團。由此可見，建制派政團情况只是相對較好而已，其支持度並不穩固。

市民不滿意建制派議員表現

調查同時詢問受訪者對建制派政團表現的看法，結果顯示市民普遍不太滿意他們的表現，47.7%受訪者表示不滿意，33.8%回答「一半半」，表示滿意的只有13%。此外，調查詢問受訪者對最近一年立法會議員表現的看法，43.2%受訪者表示不滿意他們最近一年表現，表示「一半半」的有38.1%，只有10.5%受訪者回答滿意。由於過去一年非建制派的立法會議員數目因不同原因大幅下降，基本上這段期間的立法會議員都屬建制派成員，故此市民對立法會議員表現的不滿，明顯針對建制派議員。由是看來，市民不滿意建制派議員的表現，並降低對建制派政團的支持。

市民希望議員嚴格審視政府議案

社會上有意見認為，雖然建制派過去控制了立法會，但是一直受非建制派議員百般阻礙，議政論政的立法工作未能暢順進行，令特區政府不能有效管治香港。過去一年，非建制派立法會議員可謂所剩無幾，立法工作確實較以往暢通得多，通過的議案數目亦顯著上升，政府管治效率也明顯有所改善。

然而，調查結果卻不支持這個意見：31.6%受訪者認為，這年的政府管治效能並無因非建制派立法會議員數目下降而改變；覺得政府管治效能有提升和有所下降的比例差不多，分別是24.4%和27.6%。這因為市民不單希望立法會不會拖泥帶水地審議政府提出的議案，還會向政府反映民意、提出高質素的建議，藉以改善政府議案。

調查發現，認為「監察政府工作」是立法會最重要職能的人，比例有39.7%，其餘依次為「審訂法律」（15.8%）、「匯集民意」（14.9%）和「討論政策」（9.9%）等。由此可見，市民希望立法會議員能夠嚴格審視政府的議案，即使建制派議員與特區關係良好，都要做到「是其是，非其非」，能夠達至良性的合作關係，從而令政府管治蒸蒸日上。只要屬建設理性的意見，監察可以是善意的互動。

建制派議員須更好地監督政府

在調查中，42.1%受訪者不同意「現時香港政黨能夠有效監督政府」，而僅有18.5%表示同意香港政黨可以有效監督政府，28%回答「一半半」。這結果反映市民覺得建制派政團未能做好監督政府的工作，正是其中一個社會不太滿意其工作的原因。新一屆立法會沒有傳統泛民主派成員，建制派議員的監督政府角色尤其重要，他們須較過去更好地履行良性監督政府的角色，才能有效提高市民對建制派議員表現的評價。

最後，調查另一個值得注意的發現，就是有27.1%受訪者同意「香港政府若果沒有政黨支持，很多政策都不可能順利推行」；表示不同意的有24.7%；32.5%回答「一半半」。在新一屆立法會，沒有政團背景的議員比例上升，而非建制派議員降至只有一名，政府在立法會遇到的反對聲音應該較弱，對大型建制政團投票支持議案的依賴會否降低？完善選舉制度後，非建制派政團會否進一步轉向碎片化？這些問題都需社會及不同政團深思。

註：調查採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣設計，調查對象是年滿18歲、操粵語或普通話的香港居民，樣本均為機率樣本；成功訪問712個市民（家居固網電話：353人；手提電話：359人），家居固網電話及手提電話樣本的成功回應率分別為27.5%和31.7%；若將可信度設於95%，樣本誤差約在±3.67百分點以內；數據分析已作加權處理

作者黃子為是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）

[黃子為、鄭宏泰]