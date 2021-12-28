龍振邦、孔繁毅、袁國勇：反客為主建韌性 開放香港復常態

慶幸本港及時採取多項抗疫措施，此預測並未在本港出現，但在歐美各地，儘管推行了社交距離措施，仍染疫者眾。英美兩國現時累計約14%人曾受感染，美國約有80萬人因新型冠狀病毒而亡（死亡率約1.58%），而英國亡者約14萬（死亡率約1.3%）（註4）。香港現時共1.2萬多人染疫，亡者213人。本港抗疫有此成績，全賴香港醫護之付出及市民合作自律，廣泛佩戴外科口罩、遵守社交距離措施。食衛局及食環署在餐館、健身室等卸除口罩之場所，推行增加空氣流通或淨化空氣設備、嚴格執行邊境管制及隔離從高風險地區抵港之旅客。但上述措施全屬防守，不能持久，而市民抗疫兩載，疲態漸露，久守必失，故須盡速以疫苗建立抗疫韌性（resilience），預備重新開放香港。

久守必失 反客為主

新型冠狀病毒病不會自然消失，圍堵清零乃手段而非目標。清零要旨，乃以嚴厲措施，換取安全空間，讓市民於這段時間接種疫苗，盡快達至全民免疫，建立抗疫韌性。現時市場上所有疫苗均能減少重症及死亡風險，但未能完全阻止感染或傳播病毒。根據近期英國研究（註5），完成接種mRNA疫苗者與未接種疫苗者相比，其攜帶新型冠狀病毒之可能性降低三分之二。此外，荷蘭最新研究發現，完成接種疫苗者感染後，傳播給家庭成員之機率為13%，而未接種疫苗傳播予家庭成員之機率為22%（註6）。另有英國研究99,567名確診患者的151,821名緊密接觸者，發現完全接種mRNA疫苗者之傳播率為23%，而未接種者的傳播率為49%（註7）。據以色列研究數據顯示，接種BioNTech mRNA疫苗約6個月後，感染和住院人數顯著增加。但第三針加強劑能夠恢復所有年齡群組之保護，減少感染、住院和死亡之風險（註8）。

衛生防護中心、醫管局之醫護及政府各部門同事花了極大努力，本港才能達至持續清零狀態。縱使偶有與輸入個案相關之確診者流入社區，惟仍然沒有出現二代傳播。持續清零得來不易，市民必須珍惜並把握時機盡快接種疫苗。目前採取之圍堵清零方針，只屬過渡而非長遠策略。彭博社最近將香港的世界抗疫韌性排名降至第24位（註9），蓋因航運受阻。跨國公司及外國商會相繼表示考慮撤離香港，遷往其他亞洲地區如新加坡等（註10、11）。綜觀現時全球趨勢，本港難以在不影響商務及休閒旅遊、不損害港人心理健康和香港國際金融中心地位的情况下，維持持續清零狀態。

隨着寒冷乾燥的冬季來臨，新冠病毒等呼吸道病毒更易傳播，加上出現Omicron新變種病毒，社區爆發之風險日增。香港已經有6個月持續零本地傳播，與其安於現狀，不如反客為主，讓香港提高抗疫韌性及維持國際競爭力。觀乎諸國經驗和綜合最新文獻，疫苗接種率必須接近100%及完成3劑接種，方可達至全民保護。惟本港疫苗接種率徘徊於70%（以670萬合適組群為基數，接種了第一針計算），並開始放緩。如果以全港750萬人口為基數，實際只有64%市民接種了第一針。全球各地均以提高疫苗接種率為抗疫重點，如中國達81.9%（註12）（北京95%；註13）；英國89.5%（逾50%人口接種了3劑）；新加坡87%（如以合適組群計算，高達96%；註14）；日本79%。故本港有需要以更進取之策略，提高接種率，增強抗疫韌性。

後疫苗浪 復常必經

免除入境旅客之隔離限制，必現社區傳播，故須達九成人免疫，方能安全有序開放，避免出現大量重症或死亡個案，並確保公營醫療系統運作暢順。以新加坡經驗為例，主要注射mRNA／腺病毒載體疫苗，自9月起重新開放邊境（當時接種率高達85%），即現新一浪疫情（後疫苗浪），高峰期每天逾3000病例及約15人死亡。即使98.7%為無症狀感染者或輕微症狀者，而死亡率只有0.2%（註14），但因基數大，且患者數量急速增長，仍對公營醫療構成很大壓力。經過兩個月時間，新加坡疫情漸緩，並且逐步與更多鄰近地區開放交通往來。英國之疫情亦反覆波動，雖然病例眾多，但死亡率比去年大幅下降，因長者接種率超過九成，故多為輕症。

以色列較新加坡早開放，而兩地經歷相近。以色列自8月開放後，亦出現後疫苗浪，即使重症及死亡率比接種疫苗前之時期低，但基數大，故數量多，公營醫療壓力甚重。為應付新一浪疫情，以色列是首個國家推出第三針加強劑以遏止案例急增。9月高峰時期每天錄得逾1萬宗確診；推出第三針加強劑後數月，大幅降至每天約400至500宗個案，同時減少重症患者（註15）（以色列12月19日數據，每天約750宗確診；註16）。香港應以謙卑之心，吸收以色列和新加坡的經驗，更須確保接種率高於兩國，才能準備全面開放通關。

長幼兩極 保護不足

本港長者接種率偏低，70歲或以上有47%，而80歲或以上只有約19%。接種疫苗可降低長者染疫風險，即使不幸感染，病情會較輕，病毒量亦較低，同時可降低對其他護老院院友之風險，因此除長者本身須接種，身邊人亦須盡力護老。護老院員工有責任保護院友，並應確保盡早完成接種兩劑疫苗及加強劑。如護老院院友及員工尚未接種，應盡公民責任，自費定期做核酸檢測，以保障所有人的安全。工作人口流動性大，經常須外出及接觸其他人，家中長者即使足不出戶，仍可受感染，故保護長者，全家有責，所有家庭成員均須接種。

長者及其家屬對疫苗產生猶豫，因在早期推行接種計劃之時，有關部門未有公布每日因心臓病和中風死亡的數字。當「疫苗引致長者死亡」這個謬誤未及糾正，恐懼迅速蔓延，根深柢固，難以逆轉。當局數星期後才於網上公布數據，為時已晚，現時只能靠醫護深耕細作，面對面為長者及家人解釋，藉此釋疑，並安排流動即時接種，以免錯失良機。

坊間有人質疑兒童接種新冠疫苗之迫切性，因兒童即使染疫，症狀大多輕微，並無大礙；而且家長亦擔心疫苗引起之心肌炎（實際上大部分均為輕微及自然痊癒），故有此疑問。但兒童接種，確有必要，其旨在減少學校傳播及蔓延回家，間接保護家中長者。此現象見於英國、以色列和新加坡等疫苗接種率高的地方，因當時兒童接種仍未獲批，故屢見學校和幼兒園爆發群組，恍如季節性流感般。

現時衛生署已採納注射前抽針之策略，確保疫苗不會意外注射入血，減低心肌炎風險。青少年如選擇在大腿肌肉注射，亦能降低心肌炎風險。如果家長仍然擔心，也可選擇接種科興滅活疫苗。12月2日起，12至17歲青少年已可選擇科興。美國食品及藥物管理局（FDA）已批准兒童及青少年（5至11歲）使用復必泰（註17），其劑量為成人的三分之一，心肌炎的風險也可降低，但香港仍待審批。本港現時強烈建議成年人第三針打復必泰（註18），以應對Omicron變種病毒，相信兒童及青少年亦然。科興亦將會推出針對Omicron之疫苗，屆時家長可有多一個選擇。相信兩款疫苗亦很快可擴展至更低年齡之兒童，以及推出第三針的建議。

疫苗護照 加強韌性

多國陸續推出更進取措施提高接種率，例如疫苗通行證、立法強制部分職業或高危群組接種，及強制全民接種等。以色列和新加坡均採取「疫苗通行證」政策，讓已接種者安心去餐飲場所、娛樂設施、公共文娛運動場所、工作地方和學校等卸除口罩或長時間逗留之地。豁免人士包括自然感染康復者或疫苗未覆蓋之年齡層。因個人選擇不接種者（unvaccinated by choice），需自費做核酸檢測，呈陰性者方能進入。意大利逐步推行疫苗通行證，首先是醫護，並於今年10月起擴至其他行業，違反綠色通行證者將被要求無薪停職。歐洲其他地區如法國、瑞士、瑞典、蘇格蘭、德國、希臘等，均有類似做法。除疫苗通行證，新加坡政府規定自12月8日起，因個人選擇不接種者，倘感染新冠病毒入院，必須自資支付全額住院費。當耗盡不同措施，立法強制接種為保命及復常之最後手段（註19）。希臘最近立法強制60歲及以上的長者接種疫苗，而奧地利為全球首個西方國家立法強制全民接種，預料明年2月實施。為結束近兩年的大流行，停止無限輪迴的封城、封關、隔離和檢測，多國開始討論並考慮實行強制全民接種。強制全民接種疫苗確實可挽救生命及防止醫療系統崩潰，但過分嚴厲措施可能引起民眾反彈，故需按照該地區之民情及接受程度來選擇加強措施。

疫苗通行證在眾多加強措施中，屬較多地區採用、廣泛接納及易於執行，旨在提高接種率、保護未接種者，並讓已接種者可盡早恢復正常生活。最近醫學期刊《刺血針》（註20）研究了6個實行疫苗通行證國家的數據，指出此措施確能提升接種率，但同時會衍生其他問題，如數碼鴻溝（digital divide）、信任問題、國際通用性等；即使實行疫苗通行證後，仍需輔以其他措施方能達至全民免疫。實行此政策需預先與業界溝通，並解決行動細節問題，同時要提供誘因，如放寬或取消大多數社交距離措施，包括不再限制每枱共同用膳之人數及營業時間；但場所通風要求、衛生措施和口罩要求仍須保留。事實上這類似現時D類食肆之措施，但可於現行政策基礎上再作調整及理順。

逐步放寬 分段開放

待整體接種率接近九成，本港可以根據風險向國際社會試行逐步開放，大幅縮短隔離時間。初期以公商務旅客為主，已接種疫苗的入境者應以抗體檢測確認疫苗接種紀錄，並於隔離的48小時內，3次核酸檢測呈陰性，即可批准離開隔離設施。旅客可選擇回家或繼續留宿酒店，在指定實驗室進行餘下的19天自費每日或隔日檢測；其活動將僅限於酒店和工作場所，並且限制於指定餐廳用膳。多層接觸者追蹤策略在此階段仍需保留，以防旅客萬一確診，可快速隔離及為接觸者做檢測。

當達至99%免疫及完成3針接種、建立抗疫韌性後，新冠病毒之殺傷力大減，屆時本港具備足夠條件邁向全面安全有序開放。時間需定於冬季前，並預算最少兩個月之「後疫苗浪」過渡期，故7月前為合理界線。後疫苗浪階段的染疫者和死亡個案必定激增，但此乃復常前的必經階段，無可避免。新加坡接種率達87%（合適組群接種率為96%），其後疫苗浪有亡者700多人，大部分為未接種之長者。新加坡人口約568萬，65歲及以上佔17.6%，而香港人口約750萬，65歲及以上佔19.1%。以此推算，如香港能達到相若的接種率，後疫苗浪死亡人數之量值（magnitude）應與新加坡接近，但因本港基數較新加坡大，故實際數字應在1000左右或以上，而亡者亦會以未接種疫苗的長者為主。為確保過渡時期能軟着陸，醫管局必須做好相應準備，視之為一次更嚴重的冬季流感應對；另外需彈性收緊社交距離措施，控制高峰時期之患者，攤分感染人數，以防醫管局服務癱瘓。至於隔離、檢疫、追蹤及大範圍檢測等措施，於這個階段可以停止。順利渡過首個後疫苗浪，往後即可將新冠當流感看待。

口服新藥 非代疫苗

新研發之口服抗新冠病毒藥物Molnupiravir（莫納皮拉韋）剛獲FDA批准緊急使用，病發5日內服用（註21）。有一說稱既然有藥可治，毋須多此一舉接種疫苗。《新英倫醫學雜誌》研究775名染疫者，分開服用新藥、安慰劑組各約半。兩組比較，結果服用新藥組的住院及死亡機率較安慰劑組減少50%（註22）。另有初步未經同行評審之數據，研究了1433名患者，結果服用新藥組的住院和死亡機率只較安慰劑組減低30%（註23）。此結果乃預料之中，因病發初期病毒量最高，即使能抑壓病毒及減少受感染細胞，但不能阻止細胞因子風暴（cytokine storm）及肺部受損。

Molnupiravir為核糖核苷類似物（ribonucleoside analogue），其原理為誘發病毒基因突變，但動物實驗發現其代謝物（beta-D-N4-hydroxycytidine）亦能誘發哺乳類動物細胞基因突變（註24），故《新英倫醫學雜誌》的研究亦要求試藥者需於用藥後避孕。患慢性病之長者毋須擔心服藥誘發基因突變，於此年齡組別優點蓋過風險。而且Molnupiravir含損害骨骼及軟骨之風險，只能於18歲或以上者使用。疫苗優點遠遠勝過口服藥，其預防重症及死亡之效力佳，而且不存在誘發基因突變風險。另一款新研發之口服藥Paxlovid為蛋白酶抑制劑（protease inhibitor），最近亦獲FDA批准緊急使用（註25）。臨牀研究無住院的成年患者，發現如病發3日內服用，能降低住院及死亡風險達89%；5日內服用，可降低風險88%。此藥之副作用除腹瀉、味覺改變及血壓上升外，還可引致肝功能受損及引起藥物間相互作用（drug interaction），但暫時無證據顯示會引起基因突變，能供12歲或以上人士使用。因Paxlovid之藥效主要靠降低病毒量，同樣必須及早服用，而且現時不適用於重症者，故同樣不能代替疫苗（詳見附表）。

競摘適者 吉凶難料

蝙蝠及野鳥乃冠狀病毒的天然宿主，病毒進化變種屬自然現象。於2004年，港大醫學院於野生菊頭蝠中發現大量冠狀病毒，其基因序列為2003年SARS冠狀病毒及2019年新冠之元祖病毒（ancestral virus）。蝙蝠冠狀病毒傳播至人類之過程漫長，其間應出現多次變異及與其他動物冠狀病毒出現基因洗牌，但詳盡的進化過程仍有待考證。競摘過程中，只需出現一隻變異株能夠適應人類，並達至有效人傳人和廣泛傳播，即能導致大流行。當大量人口染疫，冠狀病毒變異之機率急增，適者如感染力較強或致病力高的病毒株（Alpha及Delta病毒株等），隨即變成主流。

全球愈來愈多人透過染疫或疫苗獲得免疫力，而肺部之保護較上呼吸道為佳，故再感染時，肺部的影響及於下呼吸道複製之效率大減，但病毒仍能於上呼吸道避過免疫系統而出現變異，估計Omicron乃透過上述競摘過程出現之產物。而免疫系統失調或受損者，會增加出現變異之機率。Omicron能於短期內擴散至超過100國，並於數國漸成主流，足見其傳播效率高。

南非初步數據顯示Omicron的殺傷力似乎較低（註26），徵狀較Delta為輕。但最近丹麥亦分析了700多個Omicron個案，其入院率及嚴重個案數字與Delta相若（註27），故有樂觀者戲說，Omicron有可能成為天然疫苗或加強劑。但總不能守株待兔，期望病毒會變得溫馴。現時3針新冠疫苗為最實在、最能減低Omicron破壞力及大範圍傳播之工具。美國哥倫比亞大學何大一教授與香港大學團隊的最新研究（註28），已獲《自然》期刊接納，發現接種mRNA疫苗者之血清對Omicron效力大減8.7至21倍，但仍有40%至90%人體內有足夠抗體。而接種加強劑者之血清雖然效力降低，相差約6.5倍，但仍能中和病毒。研究同時測試了獲准使用或已在臨牀使用共19款單株抗體（monoclonal antibody），發現18款單株抗體的效用變弱甚至失效。以現有數據分析，隨着全球愈來愈多人有免疫力，新冠病毒漸趨流感化，日後很大機會需每年接種新冠和流感疫苗。另有悲觀者分析，Omicron最初爆發之地區，大量染疫人口為部分免疫者（partially immune），其後會再感染無免疫力者。Omicron能往另一個進化方向變種，變得更兇猛、更易攻擊肺部，其不確定性永遠存在。

即使Omicron向什麼方向進化，兇馴難料，但總體抗疫方向不變，主軸必須以科研數據作政策導向，全速接種3針建韌性；未來亦需研發針對Omicron之疫苗，以及加強上呼吸道免疫力的噴鼻疫苗為主要抗疫路線，並輔以口罩減低傳播速度，直至全民免疫為止，方能抵禦後疫苗浪，早日全面開放通關。

註1：www.cdc.gov/flu/about/keyfacts.htm

註2：academic.oup.com/cid/article/66/10/1511/4682599

註3：pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8259800/

註4：covid19.who.int/

註5：www.science.org/doi/10.1126/science.abl9551

註6：www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.14.21264959v1

註7：www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264260v2

註8：www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02249-2/fulltext#%20

註9：www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/

註10：www.scmp.com/business/companies/article/3151374/european-companies-hong-kong-considering-moving-staff-elsewhere

註11：www.ft.com/content/56e5781f-f9f0-4ab7-bfe1-3856fe144726

註12：gba.china.com.cn/2021-12/12/content_41819760.htm

註13：www.chinanews.com.cn/gn/2021/07-17/9522190.shtml

註14：www.moh.gov.sg/

註15：edition.cnn.com/2021/11/24/health/israel-covid-booster-lessons-intl-cmd/index.html

註16：ourworldindata.org/coronavirus/country/israel

註17：www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age

註18：www.chp.gov.hk/files/pdf/consensus_interim_recommendations_on_the_use_of_comirnaty_vaccines_23dec.pdf

註19：www.bbc.com/news/world-59506339

註20：www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00273-5/fulltext

註21：www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-additional-oral-antiviral-treatment-covid-19-certain

註22：www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2116044?articleTools=true

註23：pharmaceutical-journal.com/article/news/molnupiravir-less-effective-at-preventing-death-from-covid-19-than-previously-thought-study-update-shows

註24：academic.oup.com/jid/article/224/3/415/6272009

註25：www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-receives-us-fda-emergency-use-authorization-novel

註26：www.bmj.com/content/375/bmj.n3104

註27：www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.50.2101146

註28：www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.14.472719v1

註29：theintercept.com/2021/10/05/covid-pill-drug-pricing-merck-ridgeback/

註30：www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-govt-buy-10-mln-courses-pfizers-covid-19-pill-529-bln-2021-11-18/

註31：www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard

作者龍振邦是香港大學李嘉誠醫學院微生物學系名譽助理教授，孔繁毅是香港大學李嘉誠醫學院內科學系臨牀教授，袁國勇是香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授

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[龍振邦、孔繁毅、袁國勇]