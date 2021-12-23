洪文正：智慧尚未出行

但智慧出行不能停留於口號，面對日新月異的創新科技，政府必須時刻檢視現有法例，拆牆鬆綁，才可以真正做到擁抱創科。政府約在20年前修訂《道路交通（交通管制）規例》（第374G章）第42條，由2000年7月1日起，所有機動車輛司機在其車輛行駛時，不得手持手提式流動電話，或將手提流動電話置於頭與肩膀之間，或手持任何流動電話的附件。這個法例無疑是針對行車安全，防止司機因為流動裝置而分心並釀成意外。為了取得恰當平衡，當時法例就車輛停下時提供豁免，相關安排仍可在運輸署網站的「常見問題」中找到：

「問5：如司機在其所駕駛的車輛停紅燈時、塞車停下時或停泊在路邊時以手持方式使用手提式流動電話，會否違反新法例？」

「答5：不會，因為新法例只適用於當車輛行駛時。」

由此可見，政府立例時將界線劃在車輛行駛及停下之間。隨着近年私家車結合電子科技急速發展，其功能已超越一般代步需要。不少新車都內置資訊系統，除了行車所需資訊外，更備有上網功能，可以提供短片、月曆、遊戲等，進一步提升駕駛體驗。

車輛內置視像顯示器法例落後

但現行法例卻出現矛盾之處。雖然如前文所述，政府有豁免，司機可在車輛停低時以手持方式使用手提式流動電話，但另一條法例《道路交通（車輛構造及保養）規例》（第374A章），卻又嚴格限制車輛內置視像顯示器所播放的內容。就以電動車為例，即使車輛停泊在停車場充電，車輛的內置視像顯示器被禁止播放影片或提供遊戲。但最諷刺之處就是，泊車期間司機可以用手提裝置上任何功能而不受限制。

法例的矛盾令我大惑不解，既然車輛處於泊車狀態，其本質比起車輛停紅燈或塞車時更加安全，但有關內置系統播放資訊的限制反而更加嚴苛。車輛製造商將產品入口香港時，往往要因為香港的獨特規定，而將內置系統播放資訊的功能移除。

政府一方面高舉智慧出行的旗幟，另一方面無視現行法例過於保守，更成為創新科技在港發展的障礙，令《香港智慧城市藍圖》蒙上陰影。我希望運輸署與時並進，認真檢視相關法例，令香港得以同其他地區看齊，真正擁抱創新科技。

作者是香港新興科技教育協會創會會長

[洪文正]