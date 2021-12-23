陳帆川：立法會選舉猶如頒獎禮

任由主辦單位代表自己

以前的立法會選舉，雖然投票率也是偏低，但事前有選舉論壇和社交媒體短片推波助瀾，大家總會對一兩位候選人有深刻印象，也大概知道自己選區有哪兩三個熱門候選人。今年的選舉氣氛可謂大相逕庭，筆者身邊有不少朋友是直至收到當局的短訊提示，才知道翌日就是投票日，也對自己區的候選人全無印象，不知道你是否也一樣？

大家都知道，今年投票未開始，已幾乎有結局。有趣的是，在投票日下午，竟然有不少候選人印好單張，向公眾大打告急牌，令人啼笑皆非。如果讓一個不熟悉香港情况的外地人看見，可能還真以為選情激烈。而在選舉塵埃落定後，傳媒、學者和親北京人士繼續為選舉的代表性護航，還信誓旦旦要汲取經驗，繼續完善政制。

將泡沫吹奏成貨真價實

這種「做戲做全套」的風格，跟大台的頒獎禮有異曲同工之妙。很多人已經沒有追大台劇很久了，每晚黃金時段有什麼台慶劇都說不出來。然而大台還是將一年一度的頒獎禮當成香港人的年度重頭戲，聯同友好傳媒瘋狂地推銷，要全香港人一起欣賞它自己人挑選自己人再頒獎給自己人，並硬推一堆演技令人尷尬的所謂視帝視后，彷彿那些才藝放諸亞洲完全不入流的明星，就是香港人的代表。

香港很多頒獎禮，其實都是「分豬肉」，是一場明買明賣的利益輸送。哪家唱片公司跟哪家電視電台友好，就可大豐收，反之亦然。至於商界數之不盡的頒獎禮，也是一場「畀面遊戲」，很多獎項都明碼實價。不過，大家即使心知肚明，卻仍然把毫無公信力可言的獎項都非常當作一回事，將泡沫吹奏成貨真價實。

今次立法會選舉，一些大家耳熟能詳、昔日星光熠熠之時只能當跳樑小丑的陪跑員，終於以勝利者姿態榮登民意代表。這些勵志故事，重寫了香港的獅子山下精神——只要你不尷尬，尷尬的就是別人，香港始終是充滿機會的。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]