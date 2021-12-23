孫超群：中亞五國獨立30年 如何擺脫「前蘇聯國家」刻板印象？

30年前，中亞國家難以想像路該如何走。30年後，終究成功生存，成為各具特色的主權國家。它們是獨立個體，卻又是連體嬰，歷史和地理把其命運繫在一起。事過境遷，我們該如何重新審視中亞五國，擺脫它們是前蘇聯國家的刻板印象？

決定走自己的路

哈薩克首任總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）在紀錄片專訪中透露，在蘇聯解體關鍵時刻，土庫曼曾邀中亞國家組建統一的突厥斯坦共和國，惟大家擔心激起民族衝突，最後未成事。天下大勢，合久必分，此洪流下，勉強沒幸福。大一統是否一定較好？歷史沒如果，今天證明，即使各國發展步伐不一，起碼能獨當一面。

哈薩克經濟實力獨佔鰲頭，以得天獨厚的石油產業推動增長，成功吸引歐美大量外資，其人均國民生產總值更在2015年一度超越俄羅斯，國際社會不再視之為小國。

烏茲別克近年經濟改革開放，營商排名上升。前總統卡里莫夫（Islom Karimov）治下，烏國經濟封閉保守，血汗棉花產業為人詬病。但「烏國鄧小平」新總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）上台後，推行經濟改革開放，大放異彩，該國世界銀行營商排名由2015年第141位暴升至去年第69位。

「中亞北韓」土庫曼獨立後以中立國自居，政經體系新瓶舊酒，承襲前蘇聯，以天然氣支持的兩代總統個人崇拜體制牢不可破。

塔吉克和吉爾吉斯道路最曲折。前者1990年代經歷內戰，爾後在位近30載的總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）以穩定壓倒一切，但其經濟是五國中最落後，國民多赴海外工作，成為全球最依賴外匯的經濟體之一。後者是區內較民主國家，但經歷2005、2010、2020年3次變天，政局最不穩；現總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）重返總統專制，出現民主退潮。他操弄民粹，「國有化」加拿大企業的金礦，或打擊外資信心，令經濟雪上加霜。

中亞五國30年自力更生，有些國家成績有目共睹。但獨立不等於可各自為政。基於歷史及地理因素，中亞地區本身就是一個整體，一國內政必涉及他國內政，不少區域問題需合作應對。

資源分配是顯例。蘇聯時期計劃經濟下，中亞上游（塔、吉）與下游（哈、烏、土）存在資源互補機制。夏天，上游國提供下游國較多水資源，作水利灌溉；冬天，化石能源豐富的下游國則向上游國供應更多電力，作供暖用。蘇聯解體後，機制瓦解，大家以狹窄國家利益行事，視資源作外交博弈籌碼，關係惡化。典型例子是烏塔關係，一向不友善的卡里莫夫與拉赫蒙交惡，向其停售電力及天然氣。後者建水壩，保障能源安全，卻影響前者獲取水資源，最終雙輸。

另一問題是國界爭議。蘇聯70年間，中亞五國邊界不是法定國界，也非民族邊界，只是鬆散行政邊界，民眾可自由穿越，各族在邊界混居；領土頻頻變更，出現不少飛地。各國獨立後，接壤費爾干納盆地（Fergana Valley）的烏、塔、吉三國，因國家利益及民族爭議，難就劃界達共識，衍生區域安全威脅。如2000年代恐怖組織烏茲別克伊斯蘭運動（Islamic Movement of Uzbekistan, IMU）從阿富汗受訓後進入中亞，自由越界發動襲擊。為解決安全隱憂，卡里莫夫在邊境放置地雷，惹怒鄰國。

時移世易，中亞各國似深明合作應對區域共同問題之重要。樂觀情緒出自2016年烏國總統米爾濟約耶夫上台後的新景氣。他一反前任保守作風，改善與鄰國關係。區域合作上，今年亦有不少突破，如吉爾吉斯受助於其他中亞國家供應電力，紓緩因缺乏水資源發電而致的能源危機。今年8月舉行了中亞國家元首協商會議，是自2017年確立機制以來首次集齊五國領袖出席。最近哈、烏更簽署《同盟關係宣言》，建立政治聯盟雛形。卡里莫夫年代，這些區域合作是天方夜譚。

獨立30年後的今天，大家面對迫在眉睫的區域以及全球問題，如阿富汗局勢不穩、恐怖主義威脅，以及氣候變化加速區域水資源流失。這些客觀因素，令區域合作比過往變得更可能。

為何中亞愈來愈重要？

或許，我們習慣稱呼中亞五國為前蘇聯國家，但現在俄羅斯對中亞影響力，早已大不如前。經濟上，哈薩克的主要外資來源以荷蘭為首，美國和瑞士次之。土庫曼的主要產業是天然氣出口，出口的天然氣絕大部分銷往中國市場，早已扭轉昔日依賴俄國市場的局面。中國更透過「一帶一路」倡議，漸成中亞國家重要貿易及投資伙伴。

外交上，中亞國家多奉行平衡外交策略，與各方維持友好，不會押注其中一方，哈薩克和烏茲別克是表表者。哈薩克雖是俄羅斯主導的歐亞盟（Eurasian Economic Union, EAEU）重要成員，但遇到有爭議的國際事件，不會與俄同聲同氣。今年6月，哈薩克表態反對把經濟性質的歐亞盟政治化，不會與俄反制西方國家制裁。烏茲別克亦多番拒絕重新加盟軍事性質的集安組織（Collective Security Treaty Organization, CSTO），但加入歐亞盟成為觀察國，亦加深與華經貿合作。

即使俄羅斯在中亞的勢力消退，中國在中亞的經濟影響力「超俄」，但俄國仍掌握軍事領域，除了領導以前蘇聯國家為主的集安組織，亦在吉爾吉斯和塔吉克有軍事基地。這一局面形成中俄兩國經濟和軍事之分工合作，有利穩定區域勢力均衡。

近年愈來愈多大國積極涉足中亞，為何這地區變得重要？

對俄羅斯來說，特別自阿富汗變天後，害怕極端勢力威脅國安。俄羅斯是中亞外勞主要目的地，若中亞前線失守，極端宗教勢力擴張，透過人口流動威脅俄國國內安全，後果不堪設想。塔利班奪權後，普京曾強調，當務之急是阻止「激進伊斯蘭主義」從阿富汗蔓延開去，近月俄國頻頻在中亞舉行軍演，時刻警惕。

對中國來說，打擊「三股勢力」的最大目標，就是維持對中亞的戰略經濟安全。中國與西方國家關係惡化（特別與天然氣供應國澳洲），加上為分散海運取道馬六甲的風險，近年正調整能源策略，多元化能源進口，向中亞買更多能源，土庫曼就是典型例子。今年5月，中國外長王毅對土庫曼表示，天然氣合作是中土關係「壓艙石」，近月着力洽談增加進口該國天然氣，可見中國十分重視與土庫曼關係。面臨阿富汗不明朗，為保障「一帶一路」項目以至中亞—中國天然氣管道，中國將更重視中亞。

土耳其亦是在中亞漸漸崛起的持份者。近年土耳其與歐盟關係緊張，除拉攏俄國，亦積極向東發展。今年11月，土耳其與中亞國家主導的「突厥議會」（Turkic Council）更名「突厥國家組織」（Organization of Turkic States），將以突厥國家為主體的文化組織，升級為政治聯盟。

不再是昔日的前蘇聯國家

1991年12月13日，離蘇聯解體半個月之際，5個孤兒仍在土庫曼阿什哈巴德開會，對茫茫前路感憂慮。獨立後，大家各走各路，好則不相往來，壞則惡言相向。但遇到新冠肺炎、阿富汗亂局、能源短缺危機，發現還需相互合作。中亞五國已進化，不再是昔日的前蘇聯國家，尤其是美軍撤出阿富汗，它們將面對日益複雜的區域政治，還有長路需共同走下去。

作者是香港國際問題研究所研究員

[孫超群]