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2021年12月23日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：投票率合情合理／文：張志剛
聞風筆動：建制新板塊形成中 狄志遠拒入組免誤會 ／文：李先知
李立峯：市民回應民意調查時 會否自我審查？
孫超群：中亞五國獨立30年 如何擺脫「前蘇聯國家」刻板印象？
曾自鳴：從「安出之亂」看政府如何與民渡困
陳帆川：立法會選舉猶如頒獎禮
洪文正：智慧尚未出行
筆陣：投票率合情合理／文：張志剛
【明報文章】對於本屆立法會換屆選舉，基本上可以用「圓滿結束」來形容，投票日當天和平有序，沒有什麼意外和爭拗，至於許多人都關注的地區直選投票率，最後是略略超過三成。
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立法會選舉
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筆陣：投票率合情合理／文：張志剛
聞風筆動：建制新板塊形成中 狄志遠拒入組免誤會 ／文：李先知
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孫超群：中亞五國獨立30年 如何擺脫「前蘇聯國家」刻板印象？
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