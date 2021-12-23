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張志剛

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筆陣：投票率合情合理／文：張志剛

【明報文章】對於本屆立法會換屆選舉，基本上可以用「圓滿結束」來形容，投票日當天和平有序，沒有什麼意外和爭拗，至於許多人都關注的地區直選投票率，最後是略略超過三成。

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