劉銳紹：周郎妙計安天下 賠了夫人又折兵──立法會選舉反映的潛伏現象

（1）實際效果只是「絕色佳人」

此話怎解？官方在投票前說要做到「五光十色」，「不希望清一色」，建制人士隨即附和造勢。但如今卻是「絕（對清一）色」，對官方日後施政絕對有利，這個結果不是像「絕色佳人」嗎？那麼，是何原因造就這個「絕色佳人」呢？以下是坊間耳語，我如實反映而已。

──高層的真正意圖不是「五光十色」，而是「清一色」，但對外必須表示「開門納賢」。於是，公開或轉彎放話之後，已是「完成責任，不再影響選舉」，所以沒有「祝福名單」，更沒有協調票源，努力營造公平氣氛。但在實際環境下，僅有的約一成「非建制派」候選人（3個界別合計）如果沒有背後的協調，勝出的機會十分渺茫；建制派絕對可以壟斷選票，對外的效應是：他們全面致勝只是「努力的結果」，而不是官方希望「清一色」。

圈中人都明白，政治操作中，「有所為，有所不為」，「非不能也，是不為也」的策略往往因時而變，不知這次是否應驗？

──有人認為，上述說法只是陰謀論，實際是各個建制派群體基於本身利益，既然沒有來自高層的「祝福名單」，早已心領神會，那就各顯神通。這對建制派有兩大好處：一是保護自己的最大利益，這也是日後進一步獲得高層重用的不二法門；正是「山中無老虎，猴子稱大王」。二是間接完成了「絕色佳人」的效果，既不會引致高層不滿，也不傷害高層「五光十色」的表態。

──種種迹象顯示，背後的調控仍然十分到位，謹小慎微，確保萬全。諸如事前的DQ行動，以至提名票如何走向（部分候選人也曾叫苦連天），均可看到精心策劃的痕迹。這樣發展下去，即使官方表示「雙普選有望」，但也顯得無甚意義，因為這不是市民接受的真普選。再看遠一點，儘管官方真的不願意但結果卻是「清一色」，只會令市民更不相信官方的話，那一種疏離和不配合行動的趨勢將延續下去。

（2）「非建制派」到了夢醒時分？

──首先，什麼是「非建制派」？外界一直沒有明確的定義，這也許是官方或建制派製造出來的名詞，希望讓人感到「有反對聲音」。不過，在普羅大眾眼中，「非建制派」肯定不等於「泛民」，也不是「溫和中間路線」，無論性質或味道也不是。我聽到一個十分形象的比喻：「非建制派」是官方的頭髮，可以梳出不同髮型，但髮根仍植在頭皮上，屬於官方肌體的一部分；假如離開了頭顱，就會失去營養，跟着脫落，而頭顱也會變禿，不大好看。這就是坊間認為的官方與「非建制派」關係，不知是否準確？

──這次投票前，若干「非建制派」候選人仍有不少寄望，以為「有人在背後發功」，或多或少可以沾上「五光十色」之美。此刻結果證明，如果無人發功，「非建制派」只會吃白果。所以，他們多表示「失望」、「意外」。其中一名跟我一樣胡亂舞文弄墨的落選人，還引用唐代秦韜玉的《貧女》詩，埋怨「苦恨年年壓金線，為他人作嫁衣裳」。但他卻不敢公開表達，我只能表示同情。

──即使是「非建制派」，我也不會感到他們一無是處，只要他們真的懂得和敢於互借東風就行了。有「非建制派」向旁觀者查詢，怎樣走中間路線才有效？得到的答案是：既可認同和讚賞官方符合民意的德政，但當官方的政策明顯違反甚至傷害民眾利益時，他們會不會、能不能、敢不敢公開反對和批評？這樣才可以有善必揚，有惡不隱，產生建設性作用。

可惜，他們的反應是：在內部討論時經常好言相勸（這些我都不否定），有時也會直接批評，但公開唱反調，則要仔細考慮（不知是個人利害還是公眾利益）。試想，沒有公開地反映民意，即無法形成真正的輿論監督，更難推動「興利除弊」，連「循序漸進」也不成。事實和歷史證明，只望上級「忽然開明，察納雅言」，只會互相遷就，最後上行下效，上意難違，能妥善處理官民關係和矛盾嗎？如果建制派和「非建制派」仍然春夢連場，只會像陳寶珠電影中的歌詞（靳永棠代呂奇唱）：「甘作花蜂網自投，禍由任性招天咎；浮名誤此生，三江水亦有盡頭！」

（3）如何補救「單向唱好」之弊？

──港澳辦發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，官媒大力唱和，因為官方認為要反擊外國的攻勢，有實際需要。政務司長李家超更明言，要「排斥背叛香港利益的外國代理人」。從國際鬥爭的層面看，這是所有政權都考慮的問題，我不一概否定，但必須講求方式、方法和策略。如今的客觀效果（至少一部分）是：外國的攻擊瓦解不了，而且授之以柄；對內還製造了更大的反彈。官方經常拿「港英政府不民主」作為理據，不過，主流民意認為，港英政府雖然奸詐，動機也壞，但至少在執政晚期已開放一些民主空間，但如今，市民本來已經擁有的權利，為什麼「完善」之後反而沒有了？這反映官方的視角對不準焦點，比較的基礎也脫離民心，所以說服力不強。

──在整個過程中，某些官員的言行不能凝聚民意，反而刺激了選民的逆反心理。例如，林鄭月娥接受《環球時報》訪問時引述「一種說法」指，「政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，因為民眾沒有強烈的訴求要選擇一些議員來監督政府」。這類本想自圓其說的話，只會產生政治自殺的效果，令人想起《紅樓夢》所示的：「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命！」不知這是政治水平問題？還是自我飄然而說過了頭？

──必須冷靜分析和承認上述兩點已刺激民意逆向發展，才能想出補救和收回失地之法。否則，不僅一般市民愈走愈遠，連「非建制派」也會「失意而回」。如不急謀修正，連「中間路線」的人也收編和包裝不了，還怎能「整合民意一致對外」？長此下去，只會應驗今天的標題：「周郎妙計安天下（應該加上問號），賠了夫人又折兵！」（原句見元朝無名氏《隔江鬥智》）

──日後的最佳補救方法，就是拿出符合民意的政績，可着力解決經濟、民生問題，但也不能迴避政治矛盾，可適時適度同步進行。新的立法會要真的反映主流民意，如果繼續只作花瓶，「絕色佳人」也會變成「絕命佳人」。必須緊記，民意不是大喊「（選委會）投票率98%締歷史」就可以騙倒的！

作者是時事評論員

[劉銳紹]