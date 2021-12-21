梁美儀：立會選舉後……特首誰屬？

立會非建制只剩一點「色」

國務院港澳辦主任夏寶龍早前曾言，立法會選舉不搞「清一色」，而是「五光十色」，然而在泛民支持者冷對待選舉情况下，在地區直選自稱為非建制的候選人全部敗北，最後只剩新思維主席狄志遠在社會福利界功能組別留下一點「色」，成為立法會90席中唯一的非建制派議員。

連同早前已舉行的選委會選舉，中央為本港構建「優質民主」、確立「愛國者治港」原則的工作，如今剩下明年3月的行政長官選舉。在中央高度參與特區管治工作的前提下，究竟由什麼人來當特首，香港政治社會環境相信也不會有太大的變化，但隨着立法會選舉結束，中央在特首人選的安排，料快有眉目。

兩個消息引起政圈注視

當大家都在關注立法會選舉情况之時，有兩個消息引起政圈中人的注視。一是特首林鄭月娥在選舉日翌日，即赴京述職，二是前特首、全國政協副主席董建華，本是選委會界別的選民之一，但因「在家休養」，未有前往投票。

有關媒體在報道林太述職消息的時候，形容今次述職安排有別於過往，甚至有指林太連任特首的行情轉淡。與此同時，現年84歲的董建華，早前因心臟問題，9月曾到瑪麗醫院動手術並留醫，其後更以健康理由，罕有缺席十一國慶升旗儀式及酒會，前日亦缺席立會選舉投票。

相關情况會否稍後牽涉一些重要職務的調動更替？林太會否「更上一層樓」？率領香港踏入50年不變後階段的特區領導人，會否另有其人？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]