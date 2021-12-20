鄭立：香港人終於全部贏了

建制派是經歷過20多年的耕耘努力，在1998年、2003年以及2019年，大敗3次之後，每次都去到全滅的邊緣，十年生聚、十年教訓，有如青銅聖鬥士的一輝不斷浴火重生，明明去到幾乎全滅的絕境，過兩年竟翻身達至「完全執政」，果然黎明前的黑暗是最黑暗的，建制派終於完成了多年夙願。

德文有一句諺語，叫作「Wer zuletzt lacht, lacht am besten」，中文翻譯是「誰笑到最後，誰才是笑得最好」。建制派這次不僅是得到了勝利，它應該也是終極的勝利，日後應該再也沒有人能夠選贏建制派。香港特區政府存在多久，建制派就能治港多久。

得出如此光榮的大勝，可以想像以後議員們在諸國政要與媒體面前，抬頭挺胸的對世界諸國說，自己是得到全港絕大多數選票支持、有堅實民意授權的議事代表，正如香港運動員不是垃圾，香港議員也不是垃圾，還會立法。

建制派光榮大勝 民主派政見獲政府執行

事實上，勝利的也不僅是建制派。民主派也是勝利者，他們多年來努力提高投票率的努力，於本次選舉中，終於打動了政府。在本次選舉中，政府以前所未有的認真的態度去提升投票率。所以雖然民主派未能執政，政府卻執行其政見，功成不必在我，民主派也得到了他們一直想要的階段性勝利。

多年熱中投票和選舉的各位，終於修成正果，大家都贏，開不開心，意不意外？

作者是專欄作家

[鄭立]