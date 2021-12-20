關仲然：意外的台灣公投結果

「四個否決」給朱立倫當頭棒喝

今次公投，在野的國民黨是主攻的一方，呼籲民眾「四個同意」，即支持重啟核四、反對萊豬進口等等，推動通過幾個議案；自然地，執政的民進黨就是防守的一方，推動「四個不同意」，力求否決議案。今次公投的結果，多少令人意外，因為無論是國民黨的氣勢，以至是公投議題的本身，都令人相信今次公投結果會對國民黨有利，能夠全數通過議案，或至少有部分議案可以通過，孰料民進黨意外全身而退，國民黨的復興之路仍然艱巨漫長。

作為推動公投的一方，國民黨在新主席朱立倫的帶領之下，挾着月前在台中成功罷免台灣基進立法委員陳柏惟的氣勢，一直視今次公投為重要的踏腳石，連同即將舉行、明年1月初台中立委的補選，可以一鼓作氣，為2022年底的「九合一」選舉熱身造勢。自2016年以來，國民黨一直尋求翻身，之前韓國瑜短暫帶來一點曙光，但2020年的總統大選再次大敗，國民黨又要從頭出發；新世代江啟臣櫈未坐暖就要讓位、給朱立倫再做主席，但朱要帶領國民黨走出困境，似乎依然沒有說服力，今次公投結果就是給朱立倫的當頭棒喝。

公投在台灣政治的意義，一直受到質疑，議題往往會變成簡單的藍綠之爭；另一方面，在2017年修法之前，公投議案的通過門檻需要有過半的投票率，所以反對公投的一方，會呼籲支持者杯葛投票（亦即煽惑不投票），因此在2017年以前的幾次公投，從未試過達到通過的門檻。

政治人物立場倒轉

2017年修法以後，將通過公投的門檻大幅降低，只需要同意票比不同意票多，而同意票數達選民數目的四分之一即可。修法以後，2018年的台灣公投（當時連同「九合一選舉」同日投票），10個議案當中就有7個獲得通過。但問題也隨之出現，因為議案通過之後，除非是法律複決案（即通過之後，相關法律要在3日內失效），公投本身並無強制約束力。即使有規定政府「必要處置」，但什麼是必要、如何處置，既無清楚列明，也無相關罰則，導致議案即使能夠通過，也難有太大意義。

回到今次公投，4個議案之中，以重啟核四和禁止萊豬進口為最矚目的議題。

一個地方是否應該用核能發電，當中牽涉不同考慮。對國民黨來說，近年台灣幾次面對停電問題，令人質疑台灣的供電是否穩定，這包括在公投前約一星期所出現的台北、新北停電，對國民黨推動重啟核四、動員民眾支持公投議案，都是非常大的幫助。

另外，像禁止萊豬進口這類議題，爭拗的重點一直都是化學品萊克多巴胺對人體是否有害，但無論是否真正有害，可以肯定的是萊克多巴胺對人體並無益處，禁止進口實際上是非常自然的選項，對支持議案有利。

當然，萊豬議題實際上關乎美國和台灣之間的貿易關係，在野的政黨可以就着人民健康發聲，而執政的政黨就要顧及經濟貿易。實際上，國民黨在馬英九執政的年代，也同樣推動進口美國萊牛，而當時在野的民進黨則大力反對。屁股換了位置，大腦則同樣轉變過來。在萊豬問題上如此，在重啟核四問題也同樣如此。特別是朱立倫在第一次擔任國民黨主席的期間，就大力反核，推動「核電歸零」。時間過去，地球沒有倒轉，但政治人物的立場就可以倒轉。

選民對「凡事皆藍綠」感疲倦

今次公投結果，很大程度是對台灣政治人物的一個提醒，就是：選民其實一直都看在眼裏，並且在民主選舉中不斷學習不斷適應，從而作出決定。今次公投投票率偏低（約41%），其實反映着選民對這種「什麼都是藍綠」的疲倦。公投的議案，很多都是需要長時間討論的議題，而且每個議案本身都牽涉不同考慮，但就被簡化成為「四個同意」對決「四個不同意」的藍綠大戰，即使政黨大力谷票，都沒有成效。

國民黨積弱不團結 民進黨無對手

今次國民黨的敗陣，除了為朱立倫敲響警鐘，另一令人關注的，是黨內的不團結。國民黨的兩個大人物——新北市長侯友宜跟台中市長盧秀燕，都沒有公開表態支持公投，侯友宜早前更寫「千字文」談他對公投的看法，卻始終沒有說「四個同意」。有說侯友宜是為2024年選總統鋪路，如果真的是為此鋪路的話，今次侯友宜就是下了一步好棋。至於對民進黨來說，本來多少為公投結果打定輸數，但意外獲勝，也代表依然沒有真正的對手可以威脅到民進黨執政的地位。對民進黨來說，下一步就是處理黨內接班的問題，誰人可以接過蔡英文的棒，挑戰台灣總統位置。

而對兩岸關係來說，國民黨積弱、民進黨無對手，緊張局勢，似乎難有改善空間。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

[關仲然]