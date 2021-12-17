曾志豪：以仇恨養大的香港孩子

輿論反對小一學童看「真實戰爭畫面」，並不是要反對「愛國教育」，而是很簡單的常識題：一個兒童可以接受何種程度的刺激？

如果一個只有6到7歲的小學生，可以看真實的屠殺畫面，那麼電影分級制還有什麼必要？只要舉出某些「高大上」又正確的理由，便可以在本應是一級的影片放入三級的畫面嗎？那老師可以在課堂播放《魷魚遊戲》，讓小學生看射爆頭，教導大家「社會競爭很殘酷」嗎？

香港已進入愛國戰狼年代

本來在正常社會的結論，便是「今次播放影片有欠周到，下次會播放適合學童年紀的素材」，已經完事。

但香港已經進入愛國戰狼年代，政權及其附從，視這次為愛國教育重要戰役，一旦「退讓」，便等於又一次「國民教育」的失利，於是內外夾攻，高歌猛進。

《人民日報》帳號「俠客島」發文，認定「學生被嚇哭應屬個例」，又說「去年，香港中學文憑考試中還曾出現美化日寇侵華的題目，現在讓學生了解南京大屠殺的恐怖、日軍的殘暴和中國人民承受的苦難，不失為亡羊補牢」。這種「亡羊補牢」的精神便是官方口徑，果然香港的政權附從便和應「就係要你驚」。

香港的愛國教育理所當然要緊跟中央的一套，而幾十年來大陸的愛國教育培育出什麼樣的愛國成果？國家公祭日有市民在街上穿著和服，被人檢舉；日本發生天災，網絡便會出現「震的太好了」的仇恨言論；國民以破壞日本汽車、櫻花樹，一切和日本挨上邊的東西，表達愛國情懷。

最後要問，為何公開悼念南京大屠殺的死難同胞便是歷史責任，但公開悼念1989年六四天安門慘劇的行為，便要背負「煽惑」之名、承擔無妄的牢獄之災？死難的，難道不都是中國人嗎？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]