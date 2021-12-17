周永新：窮人的貧困是真實和實在的

貧窮並不是虛構的生活狀况

一、政府採取相對概念計算貧窮人口，但附加「純理論假設」括號，這種做法絕對不可接受。如果計算出來的貧窮人口只是一種假設，那麼，政府所講的脫貧人口也不真實，因為假設的貧窮人口既不一定存在，脫貧的人口也不過是一堆數字，而政府所講的扶貧工作，成效也無從說起。

筆者想指出的是：貧窮並不是虛構的生活狀况。試以綜援長者為例，他們沒有收入，單靠綜援每天百多元的生活費，不少為了慳一個錢，只好一個星期才換口罩；又如綜援家庭的子女，父母為了他們能夠上網學習，常要全家節衣縮食，方可應付上網的額外開支。總言之，窮人的生活絕不好過，並不是什麼「純理論假設」。窮人真的「常與我們同在」，絕非想像出來的。

扶貧失焦 精準扶貧無從說起

二、政府有責任照顧有需要的市民，但不是政府所做的一切都可發揮扶貧的作用。政府2020年派發1萬元，這是每位香港成年居民，不論貧富，都可享受的權利。在《報告》裏，這1萬元變成扶貧措施，政府還大誇貧窮率因現金發放減少3.8個百分點（「現金發放」包括現金發放計劃及「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃，見《報告》表A.4）。如果政府「派錢」也是扶貧，一些全民皆享的權利，例如公共醫療和普及教育，政府都可計算在扶貧工作之內，不少窮人也可能因此「被脫貧」。這種自欺欺人的做法，除了政府為自己的扶貧工作貼金外，實在想不出其他理由。

三、《報告》中陳列三四十項扶貧項目，政府要證明的，是在疫情之下，政府已用了相當大的力度扶貧，避免市民陷入困境。筆者並非否定政府所作的努力，但現在多個與扶貧無直接關係的項目，在《報告》裏卻忽然成為特別為窮人而設的措施，這樣，政府的扶貧工作再也看不見焦點，特首所講的精準扶貧也不知去了哪裏？

《報告》雖有以上缺點，但對於香港的貧窮情况，總算提供了不少有用資料作分析之用。以下討論，或許可看出香港貧窮的真實面貌：

一、香港貧窮率的升跌是由什麼因素造成？《報告》列出的因素有兩項：「一個為人口高齡化及住戶小型化的『結構性因素』；另一個則為受經濟及勞工市場表現等影響的『宏觀經濟及其他因素』（簡稱『經濟因素』）。」（《報告》段2.24）簡單來說，《報告》認為：老人沒有收入，所以老人人口多了，貧窮人口也隨之增加。另外，住戶小型化是指一個本來貧窮的住戶，分拆成為兩個後便變成兩個貧窮住戶。宏觀經濟表現也十分重要：經濟好，失業率處低水平，窮人較少；經濟差，失業率上升，收入在貧窮線以下的市民增加。

基層家庭收入偏低 分拆與否都是貧窮

《報告》對貧窮線變動的分析雖有道理，但不全面。當中所指人口老化、住戶小型化，和宏觀經濟的變化，其實對貧窮人口的多寡，並不一定有直接關係。不少經濟發達國家都要面對人口老化的問題，但只要設有完整的退休保障制度，老人不一定貧窮。例如，日本的退休人士領有老年金，生活多高於貧窮線，老人並非窮人的多數。住戶小型化是否造成更多窮人，視乎當地的工資水平。以香港現有最低工資的水平，基層家庭收入偏低的情况難有改善空間，所以無論是合住或分拆，都難逃避貧窮的宿命。

筆者以前講過，從2009年有貧窮人口數字開始，香港貧窮人口的數目變化不大，維持在總人口20%間，而期內貧窮率所以有變動，主要受到政府的措施所影響：2011年政府設立最低工資，貧窮人口稍微下降；政府引入長者生活津貼，亦有助減低貧窮率（或減低貧窮率升幅）。所以，貧窮線的變動，主要視乎政府推行的措施能否收到扶貧的作用。

二、貧窮人口中誰值得關注？2020年，香港貧窮人口165萬，是總人口的23.6%。如果按年齡分佈分析（見表），可見65歲及以上長者佔去58.4萬，是長者人口的45%；18歲以下兒童27.5萬，是兒童人口的27%；18至64歲人士79.4萬，是這組別人口的16.9%。簡單來說，長者中最多窮人，差不多2個有1個；18至64歲的窮人增幅最大，主要受失業率上升影響；兒童貧窮也十分嚴峻，4個有1個。

長生津未能成為長者基本生活的保障

有意見認為，以收入界定長者是否貧窮並不適當，因為長者多沒有工作、沒有從就業得來的報酬。這種說法不無道理，但長者沒有從工作得來的收入，如果他們從其他方面也無法得到足夠收入維持基本生活，他們便生活在貧窮之中。這樣，長者從其他方面得到的收入又是怎樣的情况？按照《報告》的計算，經過政府各項措施的介入，長者的貧窮人口從58.4萬減至18.8萬，脫貧長者39.6萬；雖然有約60萬長者領取長生津，但靠長生津脫貧的卻只有約10.6萬（《報告》段2.21），其他長者還得倚賴其他措施的配合，可見長生津並未能如其他國家推行的老年金，成為長者基本生活的保障（《報告》圖2.31）。

不能假定「有一定價值物業」就不貧窮

另有意見認為，不少長者「收入貧窮，但有一定價值的物業」，所以他們不應被界定為貧窮。《報告》顯示，沒有領取綜援的貧窮長者，有8.6萬人屬於這個組別——其中部分或可租出物業換來穩定收入，但多項調查發現，擁有物業的長者多是自住的，物業樓齡較高及缺乏保養，所以不能假定他們「有一定價值的物業」，就不貧窮；實情是他們多要為自己的物業繳交差餉及管理和維修等費用。政府推行「逆按揭」計劃後，長者可用自住物業換取穩定收入，但有多少擁有自住物業的長者接受這個安排？

總的一句，《報告》的分析，離不開宣揚政府的扶貧力度，但貧窮並不是數字符號，窮人經歷的貧困是真實和實在的。

兒童和成年的貧窮問題，以後有機會再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

[周永新]