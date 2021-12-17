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2021年12月17日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：回到中間 才是行穩致遠 ／文：呂大樂
聞風筆動：泛民相繼撐候選人 民協中人透露受壓／文：李先知
林朝暉：候選人的選舉議題真的「清一色」？
周永新：窮人的貧困是真實和實在的
梁美寶：賽馬場上被犧牲的生命
曾志豪：以仇恨養大的香港孩子
筆陣：回到中間 才是行穩致遠 ／文：呂大樂
【明報文章】平日這是一個很多雜音的環境，而且迴響有時很大，對不習慣的人來說，會有點煩厭。近期則變得有點出奇的平靜，反而很不習慣。
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筆陣：回到中間 才是行穩致遠 ／文：呂大樂
聞風筆動：泛民相繼撐候選人 民協中人透露受壓／文：李先知
林朝暉：候選人的選舉議題真的「清一色」？
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