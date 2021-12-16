陳帆川：南京大屠殺播片只是個別例子？

孩子在今時今日的香港成長是否合適，困擾很多家長。然而並非每一個家庭都有能力或者適合移民，於是留下來的人，在移民潮的大背景下，面對的壓力不小。網上流行說，在香港生孩子或者讓孩子在這裏成長，是不負責任的行為，雖然那只代表一部分人的想法，但也對很多家長構成無形的壓力。

很多家長為了排解這種壓力，想出了很多留港的正面因素，例如在香港賺錢容易、自己聰明的孩子不容易被學校洗腦、令人嘩然的愛國教育只是個別例子等等，時常聽到的回應包括：「那間是愛國學校來的，當然會發生那種事啦」、「我孩子的學校不會的，他們有他們的方法」、「我的孩子很精靈，不會受到影響」。

每人都說服自己能獨善其身

這種說法，讓人想起了黃子華在一場棟篤笑裏的金句：「我躉樓冧，唔關我個單位事！」每個人都會說服自己，在大時代裏能夠獨善其身。而這種風氣，其實又跟中國大陸的民間思想非常貼近。

中國大陸駭人聽聞的社會新聞有不少，例如最近的內房危機，多少投資者血本無歸；又例如被批評為「暴力清零」的封城政策，很多小區的住戶苦不堪言。不過這些社會不穩定因素，終究沒有造成社會不穩定，原因是社會上絕大部分不受影響的人，會跟深受其害的群體割裂。只要遭殃的音樂椅一日沒有輪到自己，一日都獨善其身，相信政府，享受生活。

昔日，這是香港跟中國大陸最大的分別之一。香港因為有言論自由，一小撮人的利益，很容易就能擴散成全香港人的利益，一起去爭取。例如家長反對國民教育科，即使沒有小孩的一群人也會聲援，因為下一代的福祉是整座城市的福祉；又例如工人工潮，其他階層的人也會關心，因為你的僱主不公，我也看不過眼。

現在，大家的心態在一片歌舞昇平下，潛移默化地轉變，只是不以為意。去或留，因人而異，各有利弊，誠實地想清楚就好。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]