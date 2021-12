香港兒童權利委員會：香港須給學童適齡課程了解世界各國悲慘歷史

事緣教育局於上月向各中、小學寄出有關南京大屠殺84周年學校悼念活動建議的通函,當中建議學校可播放兩條影片,涉事影片為建議之一 ——《世紀長征》紀錄片其中一集。惟5分鐘的片段中出現約50秒日軍屠殺、平民受害片段,包括日軍將被綑綁的人推入坑內活埋、屍橫遍野等畫面。有小學選取了該片段於小一的德育課播放,有學生被嚇至嚎啕大哭而未有得到即時處理,事件被公開後,校方才向有關學生提供輔導和支援。

事件反映出香港教育界對於教授歷史慘劇時意識不足,未能妥善地在授課時顧及學童年齡及成熟程度,合適調整。

參考外國教授猶太人被屠殺事件

向兒童和青少年教授南京大屠殺中有30萬平民被日軍屠殺的史實和其他戰爭的禍害固然重要,但兒童的最佳利益及他們在各個發展和成長階段的需要,亦不容忽視。

事實上,向兒童教導有關戰爭和反人類罪行,以避免歷史重演,並不是新鮮事。不少國家亦將這些重大慘劇列入教育的一部分,如講解納粹對猶太人的種族滅絕等暴行的博物館、展覽和教材等,均經過細心設計,對事件的複雜性和受眾可能會出現的情緒、反應等保持警覺。例如確保初小生不會接觸到慘劇中令人不安的故事或影片圖像,反而課程重點是鼓勵他們探討仇恨、包容他人、多元的價值,以及對人存有偏見可帶來的危機。而小學六年級生或以上,則因他們有能力去以同理心看待問題,可以透過受害者證人供辭等,理解猶太人被屠殺事件中的複雜性,對該段歷史作出更深入的審視。

我們呼籲教育界和教育局,在有歷史學家、學者和教育工作者共同參與的前提下,為兒童和青少年設計適合年齡的課程,讓他們學習世界各地的悲慘歷史。這樣,我們才能夠真正攜手培育能夠審視歷史、汲取歷史教訓的新一代。

參考資料:

.International Holocaust Remembrance Alliance. Holocaust Education, Remembrance, and Research in Israel, bit.ly/31Q45ku

.United States Holocaust Memorial Museum. Guidelines for Teaching About the Holocaust, bit.ly/3IPXGWO

[香港兒童權利委員會]