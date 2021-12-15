盧文端：投票率之爭的誤區與建制派「全勝」陷阱

不可將立選說成是新選制「公投」

本來，在立法會選舉過程中討論投票率是一件很平常的事。現在的問題是，投票率的討論一開始就已經被人刻意工具化，變成用來打擊新選舉制度的「利器」。中央已經認定，香港內外的反中亂港勢力，肆意抹黑、攻擊新選舉制度，煽動投白票、杯葛選舉，使用有目的、結論先行的民調等等，力圖令市民失去投票意欲，拉低投票率，他們的一個重要目的就是要用極低的投票率攻擊新選制沒有認受性。事實上，敵視新選舉制度的勢力一直抓住投票率做文章，極力將今次立法會選舉塑造為對新選制的「公投」，讓人誤以為投票率低就是市民抵制新選制。香港的投票率討論，實際上已被引導進入了這個「圈套性誤區」。這才是問題的要害和嚴重性所在。

雖然說，確實有一些選民因為受到各種影響而對新選舉制度有看法，不會去投票，但筆者也了解到，有相當數量的選民缺乏投票的動力，並非因為對新選制不滿，而是由於其他多方面的原因，這裏面有過去投票給傳統泛民的選民，也有建制派的支持者。筆者初步觀察大體有以下幾種情况：

第一，香港本來就是一個經濟城市，市民參與政治的熱情並不高，只是這些年來被極度的泛政治化裹挾，投票率才屢創新高。現在，新選制從制度根源上對泛政治化釜底抽薪，社會兩極撕裂的激烈對抗氛圍驟然冷卻，市民失去了過往那種參與選舉的熱情，投票率隨之下降，是可以理解的。

第二，新選制最重要的特點，就是以選舉委員會重新構建和增加賦權為核心，在立法會中大幅度增加了間接選舉的比重，相應減少了地區直選的分量，原來全港直選的5個「超級區議會」議席也取消了。與往屆相比，今次參與直選的候選人，無論人數還是知名度，都大不如前，動員能力和競爭程度，更是不能同日而語，投票率大幅度降低，是可以預知的結果。

第三，不少選民過去積極投票的一個重要原因，就是要阻止那些反中亂港的「攬炒」分子當選。現在，新選制已將反中亂港分子拒諸門外，能夠「入閘」的都是符合愛國者條件的參選人，一些選民的投票動力也因而減弱。據了解，今年選民登記人數與2019年相比，增加了超過30萬，其中很多市民就是因為深受「黑色暴亂」之苦，他們登記做選民大都是出於對反中亂港分子的憤怒。現在面對反中亂港分子不可能參選的新形勢，他們中的不少人也失去了本來的投票衝動。

從以上粗略的分析，大致可以得出兩點結論：

第一，新選制下第一場立法會選舉出現低投票率是必然的，也可以說是正常的，對投票率有過高的期待，反倒是不切實際的。

第二，低投票率有多方面的複雜原因，將低投票率簡單歸結為是對新選制不滿，藉此否定新選制，是扭曲事實，別有用心，必須予以反擊。

需要強調的是，中央對於香港的新選舉制度充滿制度自信，決不會因為立法會選舉投票率的高低而有所動搖，更不因為外國勢力的攻擊而作出改變。夏寶龍在最近的講話中，強調立法會選舉對於落實「愛國者治港」的重要意義，呼籲香港市民積極參與投票，不僅體現了中央推動香港發展民主和實現良政善治的善意和誠意，也表達了堅定不移全面實施新選舉制度的決心和意志。

建制派「全取」議席是「全勝即輸」

新選制已為非建制派預留了空間和議席，不僅保留了部分泛民佔有優勢的功能組別的個人票安排，更在香港社會特別重視的地區直選中，採取「雙議席單票制」的安排，讓非建制派能夠佔據地區直選的「半壁江山」，取得20個直選議席中的10席。

必須指出的是，中央強調「愛國者治港」不搞「清一色」，不僅僅是表現為參選過程，更要在選舉結果上面體現出來。只有選出的議員有適當數量的非建制派人士，才可以說是真正落實中央不搞「清一色」的要求。如果出現建制派「全取」或幾近「全取」90席的「清一色」結果，顯然不符新選制本意，有違中央要求。

問題的嚴重性還在於，西方反華勢力使出各種手段干預香港立法會選舉，就是要令非建制派支持者不出來投票，令參選的非建制派人士「全軍盡墨」，屆時，就能以「清一色」為由抹黑、否定香港的新選制。建制派「全勝」，正是敵視新選制勢力所設計的「選舉陷阱」，是西方反華勢力希望見到的結果，恰好意味着他們「成功破壞」新選制。顯然，建制派「全勝」並非贏，而是「全勝即輸」。

應該肯定，非建制派的參選人絕大多數都是比較理性的「忠誠反對派」。本人了解到，有些建制派的社會人士也不希望建制派「全勝」，有建制派朋友甚至呼籲建制派不要「太貪心」，不要「全取」席位，而要拿出「一國兩制」應有的胸襟和包容。本人相信，中央並不願意見到建制派「全勝」，也希望一些非建制派不僅能夠參選，而且能夠當選，在參與香港治理中發揮應有作用。

讓非建制派候選人有機會當選

既然是立法會選舉，始終要由選票決定議席得失。「一國兩制」下的立法會需要有代表非建制派支持者的議員，以表達他們的訴求，發出他們的聲音。我比較贊成民主黨成員李洪波近日《明報》文章的說法：「10多位非建制派的立法會候選人，不論他們是否我最喜歡的候選人，但只要他們在競選的言論中、政綱中，反映了我想講的說話，我都想他們能當選」，「正基於這個信念，我希望泛民支持者能在12月19日都出來投票，讓非建制派立法會候選人有機會當選」。本人呼籲所有選民積極投票，尤其是那些希望立法會有多元聲音的選民，無論是過去投票給傳統泛民的選民還是建制派的支持者，都可以考慮支持非建制派候選人。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]