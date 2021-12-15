陳景祥：投票率、新議會

還有，來屆議會共有40名議員是循選舉委員會選出，佔整個議會90人的44%，但有資格投票者只得1448人，絕大部分選民都無法參與。

由於沒有什麼特別「亮點」，投票前夕評論界都把焦點放在投票率上。投票率高，未必表示「選舉成功」；特別高的投票率，通常都是政治對立激烈、各方都大力動員，希望選民以手上一票表達某種政治信息，2019年的區議會選舉投票率高達71.23%，破盡歷屆紀錄，應屬於這一類。

至於投票率低，也並不一定如行政長官林鄭月娥所言——她接受內地《環球時報》訪問時說，19日舉行的立法會選舉，投票率高低不代表什麼，沒有必要過分擔心；投票率受很多因素影響，有一種說法是政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，因為民眾沒有強烈訴求要選擇一些議員來監督政府。

投票率偏低因政府做得好？ 以偏概全

行政長官此說，不知基於哪一學派的「說法」？希望她多作解釋。投票率高低當然受各種因素影響，但「正常情况」下，政府都希望人民在選舉日出來投票，以盡公民責任，也藉手上一票向政府官員或民意代表表達民眾的意願；大部分政府都會鼓勵民眾投票，而投票踴躍，自然會推高投票率。大部分情况下，政府都不願見投票反應冷淡。

然而，世界多個國家現在都有年輕人投票率偏低的問題，政府用各種方法鼓勵年輕人不要「躺平」、要投票表達意見；很明顯，年輕人投票率偏低，絕不是因為覺得政府工作做得好！

《經濟學人》曾有文章分析為何年輕人不願投票，原因是他們沒有感到自己是社會的利害相關人，甚至不認為有任何人值得自己投下一票；文章說，沒有一個歐洲國家的年輕人投票率高於中老年人（註1）。

投票率高低有很多原因，如果以為投票率偏低是因政府工作做得好，顯然是以偏概全。

政府對投票率高或低都應坦誠面對

要「預測」本屆立法會選舉投票率，或許可以過去幾屆的投票率做基礎推算。回歸之後香港舉行了6場立法會換屆選舉：第一屆，1998年，投票率53.29%；第二屆，2000年，投票率43.57%；第三屆，2004年，投票率55.64%；第四屆，2008年，投票率45.2%；第五屆，2012年，投票率53.05%；第六屆，2016年，投票率58.28%。以過去6屆選舉平均計，投票率大約是51.5%。按過去泛民建制六四比推算，今屆泛民政黨幾乎全數缺席，只有建制參與，那麼51.5%的四成，大概就是20.6%。

建制派近幾屆選舉因積累了經驗、地區網絡不斷擴大，其得票率比回歸初期表現較佳，如果以45%（建制）比55%（泛民）推算，投票率大概是23.18%。又假設原來泛民的支持者有部分改投建制，建制的得票率在原有建制對泛民計法中再推高至50%，投票率會增至25.75%，跟過去歷屆立法會選舉的投票率仍有一段距離。不少評論認為今屆選舉投票率在百分之二十多至三十之間，相信都是以上述方式「推算」得出。

當然，這些都只是「機械式」推算，只能用作參考，香港人如何看這場選舉？他們有多大意欲，或為了什麼原因，要在19日去投票，都會對投票率造成影響，現在一切都是「預測」，說不準。但不管結果如何，政府對投票率高或低都應坦誠面對，誠實地分析各種原因，不應以似是而非的解說含混過去。

雖然特首說「投票率高低不代表什麼」，但政府上周宣布，多家公共交通營辦商在選舉日供市民免費乘車，此舉被解讀為催谷投票率的破天荒招數。然而，投過票的人都知道，投票站「梗有一間係左近」，根本不需乘車前往；正如蔡子強和劉兆佳的分析，投票日免費乘車對推高投票率幫助不大。

何須視不同意見者為敵人、二五仔？

選情平淡，選舉論壇上卻曾經擦出火花。

香港電台上周三舉辦新界西北候選人論壇，民建聯周浩鼎向實政圓桌的田北辰連番猛攻，周浩鼎指田是「騎牆派、二五仔」，又批評田「黑暴時走去搞警察」；「有個敵人係非建制，你唔去問佢，花時間嚟搞我」（註2）。

12月19日的選舉，是落實愛國者治港、按全國人大通過的「完善選舉方法」進行，參選人都必須經資格審查委員會鑑定是否符合參選資格，才得以成為候選人；事實上，所有候選人都是官方認可的「愛國者」，也是為建制所接納的「建制派」，大家都屬「同路人」；理論上，現在所有候選人不應再分為建制、非建制；日後晉身議會的代議士也一樣，都應該是清一色的建制派。

既然如此，周浩鼎為何仍指「有個敵人（其中一個參選者）係非建制」？這種敵我意識的劃分，似乎仍然深埋在某些政治人物腦中，即使新制度下參選要「人人過關」、保證在政治上及格，但某些人物可能仍會被標籤為敵方、非我族類！

「二五仔」之說就更奇怪，不同屬一個政黨或團體，有意見分歧十分正常，為何會被指為「二五仔」（告密或出賣其他人）？遊戲規則變了，過去建制派的議員，是否也應該調整思維——政見不同，在議會內是正常事，何須視不同意見者為敵人、二五仔？

未來議會仍會有各種利益分歧

可以預見，即使經過「淨化」，未來的議會仍然會有各種各樣的利益分歧，以及不同的政治傾向；各個政黨和團體代表不同利益，它們在一系列如土地、稅制、青年、教育、財富分配等議題上，仍然會有不同立場和意見，不容易達成共識。相持不下的局面，是否都要由「阿爺」在背後擺平？「阿爺」擺平是根據什麼原則？不依循「阿爺」的指示，是屬於「人民內部矛盾」，還是會升級成為「敵我矛盾」？

中央應給予香港最大自主空間

想說的是，「淨化」之後的立法會應該符合了愛國者治港的標準，在這個基礎上，立法會是否可以回到「高度自治」，最大程度上自行決定關乎香港利益的政策？中央到底是否只限於落實愛國者治港，而不是要直接參與香港的各項決策？

中央對港方針由「港人治港」發展為「愛國者治港」，普天之下莫非王土，完善選舉制度後，權力架構內都是中央認可的人選，政治安全系數應該極高；有了政治保障，其餘涉及香港內政的政策和管治，中央理應給予香港最大的自主空間。

（編者按：周浩鼎、田北辰參選立法會選舉新界西北地方選區，該區候選人還有黃俊瑯）

註1：Why young people don't vote, Economist, 29 October 2014

註2：見《明報》2021年12月9日報道

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]