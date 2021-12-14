梁美儀：投票率的戰役

在幾乎沒有傳統民主派人士參與、地區直選議席數目被削的情况下，政府高層怎會不清楚這次選舉氣氛有多冷淡，所以才會出現特首林鄭月娥提到「政府工作做得好、公信力高，投票率反而會降低」這種「戴頭盔」言論。

中美兩國正就民主之義展開激烈爭論，香港又再次成為大國角力的磨心，當國家決定打破西方壟斷「民主」的定義，並以香港新一套經「完善」的選舉制度，作為中國優質民主制度的示範之際，立會選舉過低的投票率，根本未能配合國家這個主旋律。

在北京眼中，過去香港實行的所謂西方式民主，導致香港管治失效，出現佔中以至反修例事件的暴力亂象，而這些外國勢力至今仍死心不息，希望阻撓這場「完善」了的選舉，並由一些「代理人」呼籲香港的選民不投票或投白票來破壞這場選舉。

港人嘗過西式民主30年 能容易回頭？

要打破選民消極對待這場選舉，實在談何容易？打從1991年立法局首次引入地區直選議席開始，港人嘗過這種西方式民主整整30年，一旦試過這滋味，能容易回得了頭？這答案，當權者心裏有數。為免投票率低得太難看，唯有撈得一票得一票吧，什麼在邊境設置票站，以至要求交通機構在投票日讓市民免費乘車，這些措施，大抵都是勞師動眾，卻對提高投票率作用有限的盡力而為措施。聊勝於無？不好說。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]