劉進圖：期望高投票率不切實際

香港從1991年引入立法機關分區直選，至今已有30年，積累了大量的選舉經驗，香港選民的投票文化，早已發展成熟，不會因為某位中央要員突然喊話，或者公共交通機構忽然推出投票日免收費，便改變投票與否或如何投票的想法。

基於香港一貫的選舉文化，本地研究選舉的政治學者普遍不看好今次立法會選舉的投票率，而獨立於建制的民意調查亦顯示，這次選舉的投票率可能會創下1991年以來的最低紀錄，這是因為：

選舉激烈對壘不再

（1）香港歷次選舉都出現建制派與非建制派激烈對壘的場面，許多選區爭持激烈，最終勝負存在頗多變數，投票率高低可改寫賽果，在這樣的情况下，兩派的選民都自覺要全力以赴，動員親朋好友出來投票。今次立法會選舉與歷屆不同，制度改變後非建制派似有還無，傳統泛民政黨基本上沒報名，因為這些政黨的區議員大多被官方的審查取消資格，少數獲准入閘而號稱非建制派的，並非泛民選民熟悉和擁護的候選人。泛民選民固然不積極投票，親建制選民看到己方穩操勝券，也不會很緊張出來投票，結果就是兩邊都不着緊，選舉氣氛自然熱不起來。

候選人高度同質化

（2）每當選舉前那一年或年內有重大爭議事件，例如23條立法、《逃犯條例》修訂，而選舉結果對爭議終將如何處置有頗大影響，選民的投票意欲就會增加，投票率自然會上升。今次立法會選舉與過去不同，逃犯條例修訂引發的激烈爭議，最終由中央直接出手替香港訂立《國安法》，同時大幅改變香港選舉制度，把反對派從議會中剔除。這樣做的後果就是令今屆候選人高度同質化，政治定位和政綱理念都相當近似，無論是否形容其為「清一色」，總之就是分別不大。這樣，選民可能會認為，投票給誰都無所謂，對選舉後的管治方針政策沒什麼影響，就不一定出來投票。

直選候選人無人識

（3）過去的選舉中，若有某個選區有幾位知名度高的候選人角逐，在明星效應帶動下，該區的投票率可能高於其他選區。這次立法會選舉和過去不同，議席總數由70增至90，其中多達40席由1500人的選舉委員會推選（現有部分席位出缺，實際只有1400多人），吸引了建制陣營內一些高知名度的候選人轉戰選委會。只有20席的分區直選變相少了選民熟悉的臉孔，湧現了一大批無人認識的候選人，非但明星效應欠奉，還令好些選民因為對候選人陌生而不熱中投票，就算形容其為「五光十色」，恐怕也刺激不起投票意欲。

陰謀論只起反作用

以上說的是客觀事實，如果中央或特區政府想提升投票率，就要因應這些事實下工夫，才能對症下藥。例如，日後鼓勵更多不同派別、不同政治光譜的人參選，使選舉有更大的競爭，有更多公眾熟悉的候選人，有更多切身的選舉議題。近日好些建制人士出來散播陰謀論，把選舉氣氛冷淡歸咎於外國勢力破壞、流亡人士煽動、民調包含投白票選項等，這些說法明顯偏離現實，也太低估香港選民的智慧，對鼓勵市民投票只會有反作用。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]