李洪波：或真情、或假意，總要為民發聲！

在現時嚴重收緊的選舉空間下，民主派應否派人參選呢？我由始至終都認為「應該」！信念很簡單：任何自視代表香港人的政黨或政治人，不論在如何艱難的環境下，他都應該爭取任何一個平台來為香港人發聲：網上平台也好，傳統傳媒也好，在街上派傳單也好，在議會上發言也好……他都應爭取發聲的機會。

為港人發聲 最重要仍是立法會平台

當然在眾多平台中，最重要的仍是議會平台，而議會中又以立法會最為重要，因為在立法會可以就香港最重要的議題，公開地、廣泛地、有力地向政權提出意見，讓政權加以考慮，即使政權抗拒，它總要公開地作出一點回應，而在整個交流的過程中，可讓公眾以至國際社會知道政權以外有什麼另類聲音。正基於這個信念，我希望泛民支持者能在12月19日都出來投票，讓非建制派立法會候選人有機會當選。

近日我們的特首為香港教師舉辦了一個公民科的網上課程講座，其中我們的特首為中方抱不平，她說許多香港人都怪責中方沒有給香港人普選特首，以為是「中央欠咗我哋」，但其實只是「中央希望保留香港人熟悉的生活方式」，意指許多人是怪錯中方了。我對特首為中方的解說深感驚訝，她的解說更嚴重地挑戰我的理解力，原來《基本法》以憲法方式寫下第45條的條文，明明白白地承諾香港最終會普選特首，經特首解釋後，這條文的「承諾」似乎都變成「空話」了。我心中的疑問是：特首為中方作出以上解說之前，是否已經問過「中央」，並得到「中央」的認同呢？因為從來沒聽過中方會作這樣的解說。有社福界立法會候選人在接受傳媒訪問時直指，「如果特首反應係咁，我覺得佢對政治嘅理解完全係白癡」，並指出普選特首是「中央承諾」。在主流傳媒如斯反駁特首的言論，為何不是人民力量、社民連，以至公民黨、民主黨呢？無他，那位發言反駁的，是立法會候選人，受到主流傳媒的關注而已。

近日，九龍區有立法會候選人去信林鄭特首，要求特首特赦在過去運動中的被捕者，因為從來沒有一場政治運動，是哪一方全對，另一方全錯；而教育界的5位候選人中，亦有3位在選舉論壇公開表示支持特赦或假釋運動中的被捕者；另外有地區直選候選人表明自己是民主派，更公開地要求香港政府應盡快推行雙普選，從而解決香港的社會矛盾；亦有幾位立法會候選人是以推動普選作為政綱。

若建制派總攬議席 立會將是怎樣？

坦白說，10多位非建制的立法會候選人，都不是我最心儀的候選人，其中更有我不太喜歡的候選人，但在他們整個參選的過程中，只要有講出我想講的心裏話，包括指出特首的言論有違基本法對香港人普選特首的承諾；要求特赦運動中的被捕者（特別指非暴力事件的被捕年輕人）；要求盡快推行雙普選，等等，我不論他們的言論是出於真誠，或是出於假意，但只要他們能公開地說出了我想講的話，我就不會「因人廢言」，不去支持他們。所以，10多位非建制派的立法會候選人，不論他們是否我最喜歡的候選人，但只要他們在競選的言論中、政綱中，反映了我想講的說話，我都想他們能當選，若他日他們違背了他們的承諾，到時我便有大條道理向他們「追債」了，因為我曾因他的政綱而投他一票。

收到建制派立法會候選人寄來的單張，他的政綱中沒提雙普選，沒提特赦運動中被捕者，沒提成立獨立調查委員會調查警暴，沒質疑興建明日大嶼人工島的成本效益……若由這些建制派人士總攬全部立法會議席，這將是一個怎麼樣的立法會呢？香港立法會會否提早人大化呢？

花瓶也分有聲無聲

有人說：現時的政治環境下你加入議會只會做政治花瓶，什麼都做不到。我會說：有些花瓶你敲下去會無聲或只發出沙啞的聲音，但有些花瓶你敲下去時會發出「噹」、「噹」聲響，引起關注，只希望入到議會的非建制派議員都是能發出「噹」、「噹」聲響的花瓶。

作者是荃灣區議會前副主席

[李洪波]