陳士良：拜登政府頻打台灣牌 標誌其陷「以台制華」困局

困局一：拜登在美霸權主義秉性、零和博弈思維的綁架中難以自拔

因為拜登政府在內政問題上頻頻受挫，面臨通脹、疫情反彈等多重挑戰，民調又連續下跌，拜登及民主黨自認為在2022年的中期選舉中可能至少會輸掉參眾兩院當中的一個，所以在仍然擁有兩院及白宮的接下來的一年中，拜登政府會首先推進國內議題，而將國際、全球議題放在次要的位置，甚至是與中國的競爭，也只有在有利於促進國內議題推進時才會主動涉及。所以，拜登並不想消耗任何政治資本在台灣議題上。但是，來自兩黨議員的壓力，卻使得拜登政府不得不對台灣採取一些行動。

2020年，美國眾議院約20位議員曾聯合提出所謂「防止台灣遭入侵法」，其中包括在台灣面對大陸武力打擊時給美國總統「直接防守台灣」的授權。2020年第116屆國會沒能將這個議案通過，但這一議案反映出一些反華議員的霸權秉性和零和思維。早前一批議員又重拾此議案，想做新一次的嘗試。

雖然華盛頓的各種勢力對「防止台灣遭入侵法」有多元的看法，但隨着美國中期選舉周期的到來，以及極其關鍵的2024總統大選周期在這之後也會展開，政客們都在比誰能對中國更強硬，反華儼然已經成為了一種新的「政治正確」。在黨派鬥爭的壓力和反華勢力的民粹煽動下，拜登政府只能強出頭，頻打台灣牌，以免被黨內黨外的華盛頓各界人士詬病。

困局二：明知「以台制華」是冷戰時期的陳舊觀念，卻不肯放棄

當前中美在台灣問題上的分歧與「現狀是什麼」有關，雖然大家都提「維持現狀」。美方認為「現狀」應該是兩岸之間的動態平衡，而且大陸和台灣都不能單方面改變、打破這種平衡。按照這種思路，拜登政府發現，美國的「平衡」策略快要玩不下去了。最近幾十年來，隨着大陸綜合實力的迅猛增長，台灣光靠購買美國的舊一代武器，已經沒有辦法與大陸平視。接下來，大陸的實力增長速度還是會繼續遠高於台灣的應對實力。大陸的社會主義民主相對台灣的西方式民主的優越性，也日益顯現。

「以台制華」已走入窮途末路，但是拜登政府仍抱持着這套冷戰時期的老舊觀念不肯放棄。所以，拜登政府一方面在口頭上說不支持「台獨」，而行動上卻是採取措施來「反對統一」。但很多已經採取的或者正在討論的相關措施，根本無法維持「台海平衡」，更無法改變「陸強台弱」的態勢。面對兩岸態勢的轉變，拜登政府如果不更換腦筋，只會愈來愈被動。

困局三：美國想要拉幫結派制衡中國，已不符合其傳統盟友的利益

拜登上台之後，改變了特朗普單打獨鬥的做法，積極修復與盟友的關係。拜登政府除了慫恿一些西方國家到南海、台海進行「自由航行行動」外，還試圖讓更多國家能加深與台灣的關係，拓展台灣在國際舞台上的活動空間。立陶宛事件就是一個典型。

立陶宛為配合美國「以台制華」和「台灣問題國際化」策略，不顧中國嚴正交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」。為此，中方將與立陶宛的關係降級為「代辦級」。

美國還想讓更多的國家，特別是其主要盟友，採取類似動作，與美國一起打「台灣牌」。但是，這種做法實際上是要求盟友不顧自己利益，而為美國利益服務。到目前為止，美國只成功地讓一些小國採取了一些行動，甚至不少美國重要的盟友都不願在台海地區過多捲入，說過狠話的國家也都是象徵性地與美國一起發表一些聲明，而不敢採取有實質性的動作。不少美國的重要盟友雖然在軍事安全上希望依賴美國，但在經濟和其他領域，卻已離不開中國。而美國黨派政治導致的政權輪替，又使得很多國家覺得美國並不一定靠得住，還是與中國長期維持更穩定的關係、尋求外交自主，更為有效。這就使得美國看似大搞聯盟的動作背後，充斥着盟友們的敷衍。拜登政府只能自己來接着打台灣牌。

從這一系列的事件中，我們可以看出，拜登政府面臨着內部壓力、態勢轉變及盟友離心等多重困境，而相關困境及其形成的壓力，又迫使拜登政府病急亂投醫，不遺餘力地打「台灣牌」。而台灣當局為了謀取「台獨」，自然是積極配合美國，以獲得更大的國際空間。台灣當局的「倚美謀獨」、拜登政府的「以台制華」，只會讓台海局勢日益緊張。中美要避免因為台灣問題擦槍走火，維持雙邊關係的穩定，面臨的挑戰依舊十分巨大。

事實上，中美深度矛盾是霸權思維與我國平等互利、零和博弈與我國和諧共贏的矛盾。美基於自身強權文化基因，以霸權之心度包容之腹，始終錯判中國崛起的路徑和目標。我們希望拜登政府能夠站在歷史和全人類的高度，理性看待中國發展，推動真正的多元合作，共同建立和平、發展、公平、正義、民主、自由的世界新秩序。

作者是中國國際問題研究基金會副秘書長

[陳士良]