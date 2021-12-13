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2021年12月13日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：中國如何能打贏「民主」之戰？——中美競逐時代的終極堡壘 ／文：林泉忠
聞風筆動：選舉日免費搭車 候選人料難谷票／文：李先知
趙永佳、蘇賜福：「破壞式學習」下的教育科技新常態
陳士良：拜登政府頻打台灣牌 標誌其陷「以台制華」困局
李洪波：或真情、或假意，總要為民發聲！
鄭立：政府應向民主派學習提高投票率的技巧
筆陣：中國如何能打贏「民主」之戰？——中美競逐時代的終極堡壘 ／文：林泉忠
【明報文章】「我們正處於一個歷史轉折點」——這是拜登在由美國召集的「世界民主峰會」上所發表的演說中，扣人心弦的一句警語。
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筆陣：中國如何能打贏「民主」之戰？——中美競逐時代的終極堡壘 ／文：林泉忠
聞風筆動：選舉日免費搭車 候選人料難谷票／文：李先知
趙永佳、蘇賜福：「破壞式學習」下的教育科技新常態
陳士良：拜登政府頻打台灣牌 標誌其陷「以台制華」困局
李洪波：或真情、或假意，總要為民發聲！
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李洪波：或真情、或假意，總要為民發聲！
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