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筆陣：中國如何能打贏「民主」之戰？——中美競逐時代的終極堡壘 ／文：林泉忠

【明報文章】「我們正處於一個歷史轉折點」——這是拜登在由美國召集的「世界民主峰會」上所發表的演說中，扣人心弦的一句警語。

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