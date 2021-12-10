鍾志源：「躺平主義」與「習得性無力感」

「躺平」是青少年給成人的「求助信息」

社會出現「躺平主義」，其實是一群青少年給成人的「求助信息」，是一個社會需要關注的「信號」。我認為應對「躺平主義」並不能單靠培養「勤勞」就可解決。勤勞是一種美德，所以我贊成培養這個價值觀，但單靠此來應對「躺平主義」是不足夠的，我們真正需要的是正視「躺平主義」出現的成因和背後所隱藏着的問題。

某程度上，當年輕人選擇「躺平」時，他眼前正正可能面對着一個絕望的景况，並以此方式來減輕壓力和負擔。面對社會的轉變、不公平的競爭、樓價高企和物價上漲，年輕人已感受到就算有多努力，都力爭不到上游。升職加薪、買樓、買車、結婚生子這些傳統上被視為「成功」的指標，均遙不可及，他們窮一生的努力，都享受不到所追求的，前景非常灰暗。年輕人長期面對「努力付出，但回報卻不成正比」下，對生活自然感到疲倦，最終選擇放棄努力。

不是不想努力 而是不敢再努力

在心理學上，這就是「習得性無力感」（Learned helplessness）—— 一種學習得來的無助感。人們覺得無法控制某些事情，繼而出現消極行為。當年輕人為着前途，不斷付出努力，卻經歷無數挫折後，感到沮喪，便會對前景失去盼望，繼而產生了無能為力的感受。同時他們亦感到因不能逃離重複出現的焦慮不安，於是選擇放棄面對，這是一種不良的心理狀態。

我曾接觸的年輕人，並未出現奉行「躺平主義」這般極端行為，但亦不乏有「放棄努力」想法的人。在深入關心和了解下，不難發現他們「放棄努力」背後原因正是因為經歷了無數次的失敗。他們不是不想努力，而是不敢再努力，怕面對多一次的失敗，久而久之，便失去了向上的動力，最後生活迷失了方向。我們可以幫助他們的其中一個方法，是協助他們重燃心中的希望和一團追尋夢想的火。

達成夢想也是成功的表現

猶記得曾心理輔導一位「隱蔽青年」，他在中一時因被同學欺凌而不願上學，慢慢更得焦慮症，最終在15歲時輟學，之後他因焦慮症而沒有出外工作，一直待在家中。當我第一次接觸他時，他已待在家裏有3年了，除了去看醫生外，他便沒有離開住所。他一接觸人就會出現焦慮，故只想待在家中打機及上網，不想出外工作。他是很典型的「隱蔽青年」，不容易處理。直至在一次面談中，出現了一個契機。

青年和我分享，他全家搬到一個新地方居住，而他所住的地方裏有一間冒險樂園，這是他小學時候很喜歡去的地方，他最喜歡的遊戲是玩夾公仔機，因為他每次都能輕易成功贏得獎品。他分享到他的母親把一些相片給他看，相片裏有一部夾公仔機，裏面全是他很喜歡的動漫手辦，他說他很想再去冒險樂園玩，我藉此鼓勵他，並給他做了準備出外的心理輔導。兩星期後的面談中，他雀躍地跟我分享，他已去了冒險樂園3次，並且每次只用約50元，便能成功夾到一個售價約150元的動漫手辦，他更分享成功的秘技，他說可以將這個玩樂變為他的「終身職業」，因為他覺得自己有這方面的「才能」，而他對這份「工作」又做得很開心，同時若他能拍賣出以低成本得來的動漫手辦，他便能有收入。他很興奮尋找到自己想做的工作，他說這是他夢想的職業。不論他將來能否以此為「終身職業」，但他心中追尋夢想的火正燃燒着，我和他的媽媽也深深感動。

我們需要再次走進年輕人的內心，幫助他們燃點心裏追求夢想的那一團火，讓他們再次為追尋夢想，而得到生活、工作和讀書的動力。我們不但要給年輕人有機會，而且要讓他們有成功的經歷。「夢想」是要闊大的，並不拘泥於傳統上視為「成功」的指標。我們要啟發年輕人，成功不限於社會地位或財富，達成夢想也是成功的表現。

作者是迦密聖道中學校長、香港輔導及心理學會副會長

[鍾志源]