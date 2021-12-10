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羅永生

筆陣

筆陣：勤勞令人自由 佛老躺平之母 ／文：羅永生

【明報文章】自從今年4月，百度帖吧出現一則名為〈躺平即是正義〉的帖文，「躺平主義」一詞便成為網上熱議的話題。作者自述在沒有穩定工作的情况下，通過偶爾打零工和低消費來過活，仍然悠然自得。

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