崔定邦、陳家偉：從政府及年輕人衝突 看今次立會選舉

撕裂的香港

不過，今次立法會選舉也是2019年社運後的選舉。經歷過2019年的社運，不管我們如何看這次運動，但有一事，是我們不能否認的：今天的香港已不是2019年社運前的香港。這不止是說，我們在《國安法》的處境中，而是說香港是在一個極度撕裂的情况，不但是政治立場的衝突，也是世代的衝突，即年輕人跟他們父母或更年長一代的衝突；而我們的政府跟年輕人之間，正正不止是政治的衝突，也是世代的衝突。

要讓年輕人進入議會

正是在這背景下，我們認為來屆立法會，必須有年輕人的聲音，才能讓政府了解及聆聽年輕人的聲音及訴求。然而，今屆立法會選舉的候選人年紀偏大（例如，據媒體報道，51位選委會界別候選人平均年齡為51.6歲），對年輕人的了解不足，更難說，這令年輕人感到，這是屬於他們的立法會。因此，我們清晰地呼籲，今次立法會選舉，要讓年輕人進入議會，特別是非建制的年輕人進入議會，表達年輕人的聲音及訴求，原因有如下數點：

．（1）政府不懂年輕人，只視年輕人是「問題」

2019年社會事件，突顯出香港政府完全不懂跟年輕人溝通。事實上，自2014年佔中運動後，香港整體都不太懂跟年輕人溝通。香港政府除了定性2019年社會事件是「黑暴」外、除了鎮壓及檢控外，根本沒有思考怎樣與年輕人溝通，亦沒有思考如何建立香港年輕人的未來。

有人說過，若你看那是問題，那對你就真會是問題（If you see something as problems, they will become problems to you eventually）。這對年輕人更是如此。我們常說「青年問題」（youth problems），既然我們視年輕人是問題，那現在他們就真的成為我們的問題。

然而，為何年輕人會成為我們的問題呢？為何2019年的社會事件，會是年輕人主導着整個運動？難道不是我們政府的政策，將他們推到這地步嗎？今天的年輕人，雖不能說全沒機會，但肯定是擁有較少機會的一代（a generation with less opportunities）。誰令我們年輕人感到前景沒機會？誰令他們望樓價而興嘆？誰令他們對民主可望而不可親嘗？難道政府真的一點關係也沒有嗎？

．（2）建制配合政府，不是監督政府

若然政府不懂年輕人，那麼立法會就應該是個平台，可以反映年輕人的意見。過往一年，建制壟斷立法會，幾個月，迅速通過許多法案，通過以億計撥款。效率是快了，但有誰覺得建制是監督政府？若然立法會「拉布」是拖政府後腿，不是監督政府，現在豈不是鐘擺到另一邊，配合政府施政，也不是監督政府。政府沒有監督，施政就脫離民情。今天政府的「堅離地」政策，屢屢不行，盡受批評，難道建制議員真的沒有責任嗎？而且，在建制主導的立法會通過的政策，少惠及青年，更不要說，有屬於年輕人的政策。因此，要能監督政府，真正反映年輕人的聲音及意見，投票支持非建制的年輕候選人，是非常關鍵。

．（3）要有為年輕人的政策，也要有屬於年輕人的政策

政府不懂年輕人，所謂年輕人的政策，大都對年輕人是「離地」，不了解民情。例如，政府強推年輕人到大灣區發展，除了那些本身已甚有工作經驗及人脈關係的年輕人可以如此，對一般從未離開香港生活，甚至工作經驗不多，更加不要說人脈關係的香港的大學畢業生，如何去競爭？這是硬推年輕人去大海，讓他們「自生自滅」而已，如何令年輕人覺得跟他們有關係？

而且，過去政府的青年政策（youth policies），其實只是「成年人為年輕人」的「青年政策」（policies for youth），但卻不是屬於年輕人的政策（policies of youth）。若立法會要反映年輕人的需要，讓政府真正既有為年輕人的政策，也有屬於年輕人的政策，那麼讓年輕人進入立法會是唯一的方法。

．（4）年輕人進入議會，是打破今天衝突僵局之始

今天香港充滿衝突及撕裂。政府跟年輕人撕裂。政府視年輕人為暴徒，是問題，是要鎮壓及監控；而年輕人視政府專制，不關心他們。這樣的衝突已不止是政治事件，而是在香港全面生活都出現，不論疫情的檢測、打疫苗、通關、網絡生活，年輕人對政府都投以不信任的情緒。失去市民的支持，儘管立法會如何加快通過法案，政府政策仍然無法暢順推行：一方面，既因政府政策「離地」，另一方面，也因失去市民的支持。

讓非建制年輕人進入立法會，其實就是嘗試打破這種政府跟年輕人衝突及撕裂的僵局。年輕的議員表達年輕人的看法，並促使政府制訂為年輕人、也屬於年輕人的政策。固然，今天社會的撕裂，不會有一簡單而通用的方法可以解決，但讓非建制的年輕人進入立法會，卻有突破困境之效，有更多迴旋的空間走出困境。

．（5）青年不是問題，反而是我們社會問題的受害人，但同時也是我們的未來

2019年的社會事件成因很多，但有一點應該肯定的是，有很多的問題，本來不是政治的問題，而是經濟及文化的問題。

香港是一個國際金融中心，我們一直深受全球化的影響。加上中國崛起，面對中國這龐大的經濟體，香港的經濟體是會受到一定威脅。全球化在全球不同角落，既增進某些領域的經濟發展，同時也會使很多基層人士生活出現難題，這是全球任何地方都出現的問題，這也是為何英國脫離歐盟的原因。所以，在全球經濟的威脅、在中國大經濟體的背景下，不同地方都會產生本地優先的聲音，這在香港如是，在美國也如是，就算在中國不同地方也出現這種問題，例如中國不同地方出現方言的問題，就是這種地方優先的問題。

我們的年輕人在全球化競爭中，感覺自己機會少了，感到在掌控自己的前途及未來上愈來愈無力。他們向自己政府問，為何政府的政策不但沒幫助我們的年輕人，反而將他們推向困難的地步。年輕人不是我們的「問題」，反而是政府政策的受害人。

解鈴還須繫鈴人

要打破政府和年輕人衝突和撕裂的僵局，需要政府和年輕人一起去解決。立法會有非建制的年輕議員，就是在此扮演極為關鍵的角色，就是要政府既有為年輕人的政策，也有屬於年輕人的政策。只有我們改變「年輕人是香港的『問題』」的心態，我們才能讓年輕人成為香港的未來。

作者崔定邦是新思維代主席，陳家偉是新思維總幹事

[崔定邦、陳家偉]