鄭弼亮：迎接後疫情時代 深化電子學習刻不容緩

教育科技及基建配套需朝向標準化

要讓數碼轉型中的學與教穩健地、大規模地持續推展，電子學習平台的開發及基建配套必須朝向標準化。由於學校發展電子學習多以校本進行，所以步伐不一、規模及重點各異，亦缺乏比較共通的平台，教材學材無法跨平台使用，教師培訓要覆蓋的系統及範圍非常廣泛，學校亦無法集中處理學習數據，因而窒礙電子學習普及化的步伐。學習平台缺乏共通的功能及技術標準，提高了業界開發平台、內容、配套的成本，成為本港推動電子學習普及化的一個樽頸。

香港教育城（教城）一向以推動「先進而普及」的電子學習為目標，數年前推出標準化學習平台「VLE計劃」，系統支援業界開放標準，可連結大量第三方教材及平台，老師可設計各種混合式教學方案，學生可在平台學習、評估、分享和討論，較全面地體驗虛擬學習環境。系統亦可幫助學校管理全校的教學資源及學習數據，使學校能夠全面而有系統地發展電子學習。

要深化電子學習，標準化的學習系統只是第一步，往後更要投入大量資源，開發可跨平台使用的各個學科的學教材料及評估題目庫。其實，商界能依據共同標準發展學習系統，便可適合大部分學校使用，同時出版商能依據共同標準開發學教材料，便可確保在不同平台均可以使用。這樣，不論平台及學教材料都不用重複開發。

共建優質資源 輔助電子學習普及化

協助教師實踐創新教育，由課堂面授轉型至混合式教學，優質的電子資源十分關鍵。

以評估資源為例，疫情下，學生在校的時間銳減，令筆紙考試同受衝擊，不少教師除了以電子工具教學，也透過電子評估了解學生對知識的掌握程度。以上學年為例，全港逾10萬學生透過教城的電子評估平台「STAR」，利用平台上數以千計的評估內容，鞏固中、英、數的基礎知識。相較於筆紙評估，STAR平台能夠為學生提供即時回饋，提升學習的互動性；而對於教師而言，不但可減輕繁重的改卷工作，還可從平台獲得學生的學習數據及報告，分析學生的弱項，以利用有限的課堂時間重點跟進。「STAR」只是其中一個例子，透過「優質教育基金電子學習配套計劃」，學界與科技界可攜手發展大型的電子學習資源及配套，而學界亦可採用不同開發商的系統及學教材料，統整為龐大的學教資源庫，讓深化電子學習踏上康莊大道。

學校要數碼轉型，持續專業發展尤其重要。「學與教博覽」今年重臨，會探討疫後的未來教育發展和藍圖，匯聚本地及海外的教育同儕分享真知灼見，展示疫下創新教育科技，讓教師從逾270場專業培訓活動及360個展位中得到啟迪，並肩為學生而實踐「教育當下．立足未來」的願景。

作者是香港教育城行政總監

[鄭弼亮]