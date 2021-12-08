馬仲儀：為何不可躺一躺？

香港年輕人真的在躺平嗎？

首先，香港的年輕人真的在躺平嗎？香港消費成本高企，只求基本的生活需要，居所、交通和食物，已經令人要不斷工作，難以真正躺平。再看2014和2019年，很多年輕人都曾經站出來，追求自己的信念，只是未被政權接受而已。在這艱難的時刻和惡劣的社會環境下，香港的電影工作者、演藝人士及運動員都不斷做出好成績，那是躺平的表現嗎？批評年輕人沉迷打機逸樂、不事生產的人，都是躲在自己以往那一套，未能洞悉新經濟中電玩、多媒體創作的巨大潛力。

如果說社會瀰漫消極主義，我反問是誰導致這一切？社會公義逐漸消失、公開表達對政府施政不滿的途徑盡毁、大量年輕人被判罪、經濟活動過於集中金融地產、生活成本昂貴、社會缺乏向上流的途徑，試問面對以上種種，誰還能積極起來？縱使不滿，現在大家都不會再發聲和反抗，只是別過臉來，靜靜躲於一角，那又何錯之有呢？幸得廉政專員白韞六說香港人還可以有點自由意志，至少選民決定自己怎樣投票不會有刑事後果。可是官員們說年輕人應時常興高采烈地支持政府，恐怕那丁點可笑的自由意志也命不久矣。

年輕人要關顧身心 看清真偽

面對渾濁的社會，年輕人更要關顧自己身心的需要，麻木地追求經濟利益和發展，最終只得虛幻。大家交了的稅款都讓當權者拿去發展些自鳴得意、為了奉承別人而作的計劃，執行不義的政策。大家每天營營役役地工作，上、下班擠在港鐵裏，殊不知車門會突然飛脫，若再有意外，恐讓人性命不保。香港人的奴性已世代相傳，我不想今天的年輕人到了70多歲還要長時間做體力勞動工作，坐在戶外、廁所或垃圾站進食也要逆來順受。

躺平並非無事可做，年輕人除了可尋求心靈的恬靜，也可多花時間去看清世事的真實與虛偽，鞏固堅持說真話、行公義的信念。不要像某些人睜着眼睛說謊話，向校園發了千計彈藥，在校園內拘捕了數人，媒體新聞曾直播當中過程，還說自己只是守着，沒有進入校園。

「黑暴」後找「躺平」當代罪羊

政府已有一段時間不太關心年輕人的狀况，為何突然變得緊張起來？其實這一切都是預先為自己洗白：香港的經濟和社會情况很可能會持續轉差，社會運動已停止了一段長時間，總不能再把所有事情無限期推卸到「黑暴」身上，這時候「躺平的年輕人」正好是合時的代罪羔羊。

作者是醫生

[馬仲儀]