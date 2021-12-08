梁幸發：認清憲法下特區的憲制和民主模式

沒有憲法 便不會有特區和基本法

憲法作為一個國家最根本的法律，規範了國家的制度、政府架構及公民權利，任何法律如與憲法相牴觸，有關法律將會失效。放諸香港，《中國憲法》是國家成立特別行政區的依據和實施《基本法》的法理來源，憲法第31條規定國家在必要時得設立特別行政區，特區內實行的制度則由人大以法律規定。因此，沒有憲法，便不會有特別行政區和基本法，特區的架構體制以至港人的種種權利也就無從說起。

對「港人認識不足」的3個觀察

部分港人過去一直未能準確貫徹認識憲法與「一國兩制」的關係，甚至視西方憲政民主為唯一的政治模式，這種認識不足有不同方面，在此提出當中的3個觀察：

第一，認為香港有「剩餘權力」，無視國家是實行單一制的根本原則。現今國家體制主要分為聯邦制和單一制，聯邦制的典型代表是美國，美國由各州組合而成，權力由下而上，除訂明由聯邦政府擁有的權力外，其餘權力留在各州。單一制則相反，權力由上而下，由中央授予地方權力，其餘權力則留在中央，因此沒有所謂「剩餘權力」的概念。中國是單一制國家，香港是中國一個擁有高度自治的特別行政區，基本法沒有寫明的，香港便沒有該種權力。

香港社會曾就特區的高度自治範圍有所爭論，部分港人曲解憲法和基本法，認為除國防和外交等列明屬中央管理的事務外，其餘沒有列明的均屬特區內部事務，實屬本末倒置，這等同將香港的「高度自治」看成「全面自治」，視中央和特區屬分權而非從屬關係，這種主張甚至成為反對派過去推進政改方案要脫離基本法框架的主論調，提出所謂「政黨提名」和「公民提名」，結果多次錯失了香港政制發展可以向前邁進的良機。

第二，盲從西方憲政主義，忽略了國家體制和香港的實際情况。一般而言，憲政主義（Constitutionalism）以憲法為基礎，透過三權分立和借助民主制度下的政黨輪替，以更好地制約政府權力和保障公民權利。然而，我們不應也不能完全照搬西方的憲政和民主制度，特別是近年西方試圖塑造理想的憲政民主烏托邦，但在實踐的過程中，金權政治和民粹主義成為無形之手，限制了政府運用公權力維護社會的整體利益。

反對派過去炒作所謂三權分立和主張西方民主，是忽略了三權分立一般只適用於主權國家，而借鏡西方國家近年在中東地區進行「民主改造」失敗的經驗，憲制和民主的模式顯然必須兼顧當地政情和實際情况。事實上，香港在完善後的新選制下，所有地區和界別均有競爭，參選人來自不同政見、不同階層，突顯了選舉的均衡參與和公平競爭性，政治生態將突破意識形態之爭，代議士將實事求是服務港人，促使治港者必須以整體社會利益和全體港人的福祉為依歸，建立了一套符合香港實際情况的選舉制度。

第三，憲法的意義不僅在於存在，更在於其遵從和實踐，包括在憲法下國家是否依法治港、社會維護法治和司法獨立精神的意願，以及港人在基本法下的權利能否獲得充分保障。修例風波之際，中央政府按照憲法和相關法律規定，制定了《港區國安法》，並完善選舉制度，香港社會才能撥亂反正。穩定安全的社會乃公民行使自由和權利的重要基礎，港人在基本法下一直行使的各種權利，包括言論自由、新聞出版、集會結社、司法獨立和法治精神能依法獲得充分保障，展現了憲法和基本法在平衡政府行使公權力和保障公民權利之間多元、包容的韌性和生命力。

中國模式驗證了憲制和民主模式多樣性

實踐是檢驗真理的標準，借用已故領導人鄧小平的名言「不管白貓黑貓，會捉老鼠就是好貓」，中國已發展出具有自身特色的發展模式，驗證了憲制和民主模式的多樣性。憲法和基本法作為特區憲制和民主發展的重要基礎，只要理解當中的關係，認清如何發展符合香港情况的民主制度，香港將實現由亂及治、由治及興的新時期。

作者是香港青年時事評論員協會成員

[梁幸發]