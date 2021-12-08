盧文端：夏寶龍為何這時講選舉？

立牌指路 引導社會認識選舉意義

討論夏寶龍的這次講話，不能離開他之前的兩篇關於「愛國者治港」的演講。今年2月22日，夏寶龍發表《全面落實「愛國者治港」原則 推進「一國兩制」實踐行穩致遠》講話，宣示了中央將主導完善香港的選舉制度的重大信息。他在講話中明確強調，「愛國者治港」，絕不是要搞「清一色」，在香港社會引起積極正面的討論。

今年7月16日，夏寶龍發表《全面深入實施香港國安法 推進「一國兩制」實踐行穩致遠》講話。這時，新選舉制度的本地立法已經完成，如何具體實施的問題擺在面前。他在講話中明確提出管治者能力標準，並劃出了「鐵的底線」：絕不容許任何一個反中亂港分子通過任何途徑和方式混進特別行政區管治架構。有一些輿論因此認為中央收緊「愛國者治港」政策，指不搞「清一色」是指建制派內部的不同利益群體代表，不是指包括溫和泛民在內的非建制派。這種說法在香港社會引起了一些混亂。

夏寶龍的最新講話，結合香港時空環境的新變化和新選制具體實施情况，論述了「愛國者治港」的參與面很寬、舞台很大，並指出，只要符合愛國者條件且又有能力履職盡責，都可以成為治港者。夏寶龍還特別將不搞「清一色」進一步描述為「五光十色」，以體現「愛國者治港」的多樣性，具體包括身分的多樣、價值理念的多元和社會制度的包容。他強調這樣做的目的就是要畫出最大同心圓。夏寶龍的這個講話，顯示了「一國兩制」的多樣性、包容性和巨大空間，對於引導香港社會正確認識正在舉行的立法會選舉，具有立牌指路的意義，那些收窄「清一色」的言論就難以立足了。

希望所有香港市民積極參與投票

夏寶龍在講話中概括新選舉制度的4個優勢和特點：廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。這4個特點實際上也是中央對香港選舉的希望和要求。試想，沒有中央的支持和推動，怎麼可能出現90個議席破天荒都有競爭的局面？又如何做到10個地區直選選區都有非建制派候選人？

從夏寶龍關於「愛國者治港」「五光十色」和新選制的4個特點的論述中，可以清楚看到非建制派在新選制下有很大的空間。夏寶龍雖然沒有用非建制派的提法，但他所說的「不同的政治團體、政治派別，代表不同的政治光譜，持有不同的政治理念和抱負」，「持有不同政見和主張的人士」，就是指包括溫和泛民在內的非建制派。這再次體現了中央對非建制派的極大善意和包容。

從夏寶龍的講話可以體會到，中央不僅希望看到非建制派人士能夠在堅持「愛國者」底線的前提下，放開手腳競選，爭取選民支持當選，也希望未能參選的泛民人士，與新選制相向而行，以直接或間接的方式參與選舉。民主黨近日終於在黨員支持非建制派人士參選問題上，開了一個小小的口子，雖然遠遠不夠，但也算是一個正面的信號。希望民主黨在這個問題上持開放務實的態度，不要再搞出什麼「對抗新選制」的事件，否則，最大的受害者只能是民主黨自己。

雖然說，新選制為香港民主發展和良政善治奠定了制度基礎，但制度不會自動發揮作用，還要靠廣大港人積極參與去實現。所以，夏寶龍強調：香港的民主發展，要靠廣大港人積極參與去推動；香港的良政善治，要靠廣大港人共擔責任去創造。中央也知道，香港市民對新選制了解不夠，所以，夏寶龍特別在這個時間專門講選舉對落實「愛國者治港」的原則、發展符合香港實際的民主、塑造香港良政善治新格局重要意義，當然也是希望香港市民能夠積極參與投票。中央主導完善選舉制度，推動不同政治背景的人士參選，現在又鼓勵港人包括非建制派的支持者積極投票，體現了中央推動香港發展民主和實現良政善治的善意和誠意。

反制美國所謂民主峰會抹黑攻擊

本人上周在《明報》撰文，專門討論中央高度關注外國勢力插手干預香港選舉的問題。夏寶龍在美國即將召開所謂民主峰會的前夕專門發表講話，對外部勢力發出警告，並宣示對中國特色社會主義民主制度和符合香港實際情况民主制度的強大制度自信，這是整個反擊美國攻擊抹黑中國民主行動的一部分。這也是夏寶龍在這個時間大談香港選舉的重要原因。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]