歐陽五：無關民主的「民主峰會」更須小心

正因如此，不在峰會邀請名單上的中俄兩國駐美大使罕見地聯袂在美國《國家利益》雜誌上撰文稱，美國自行決定誰能參會、誰不能參會、誰是「民主國家」、誰不是，是典型的冷戰思維，將在世界上煽動意識形態對立和矛盾，製造新的分裂。

實際上，除了中俄，全球有近半數國家和地區被排斥在峰會名單以外。即使如此，這份名單依然被美國媒體指稱為「混亂」。如匈牙利是歐盟成員國中唯一沒受邀請的國家，該國努力阻止歐盟集體參會。北約成員國土耳其也沒被邀請，但波蘭、印度、菲律賓等被質疑「民主倒退」的國家赫然在列。顯然，僅用「民主」這一標準無法說明其原因。

「民主峰會」掩蓋不了「美國利益優先」

但如果從拉攏盟友、對抗中俄等於美國有益的現實主義因素去分析，這份名單就「順眼」得多。如烏克蘭和波蘭對美國應對俄羅斯而言，具有明顯的地緣戰略意義，印度、菲律賓在美國「印太戰略」中也可發揮圍堵中國的重要作用，匈牙利作為與中俄皆交好的國家，受到排擠也就順理成章。况且，將台灣也納入此次峰會，充分表露出華盛頓的遏華「心機」。

因此，拜登苦心經營的「民主峰會」固然是兌現其競選承諾，但這種所謂「價值觀外交」其實並無新意，不過是民主黨的舊瓶裝新酒，掩蓋不了「美國利益優先」的實質。

綜觀美國自威爾遜總統以來的百年歷史，其外交政策一直在價值觀外交與利益外交之間搖擺。作為基督教立國的國家，美國對於在全球推行其信奉的民主價值觀（無論其是否水土不服）自有其內在動力，甚至有着傳教士般的衝動與使命感。當美國國力足夠強盛之時，價值觀外交與利益外交能夠保持平衡，但當美國感到其全球影響力和本國利益受到影響甚至威脅時，利益外交優先於價值觀外交也就自然發生。最近的「喀布爾時刻」以及脅迫三星、台積電等公司上交商業涉密信息等就是最明顯的例證。儘管這些舉動會動搖其全球領導者的形象以及盟友的信賴感，但對於「美國利益優先」而言仍然是利大於弊，也就顧不上素來標榜的市場經濟、自由貿易和民主價值觀了。

因此，美國拜登政府實際上是以本國利益為標準，將世界劃分為所謂「民主」和「非民主」兩大陣營。當美國舞起「民主」之劍，這場鴻門宴的沛公是誰，已不言而喻。

中國宜從整體上加以戰略把控

從這個意義上來講，依筆者淺見，中國大可不必局限於美國主導的所謂民主之爭，更宜從整體上加以戰略把控。

首先就是對中美博弈的戰略判斷。儘管不少中外學者都以「新冷戰」、「準冷戰」來形容當前的中美競爭，但兩國官方均否認這種說法。中方固然一直強調合則兩利、鬥則俱傷，拜登及其外交團隊近期也再三表示不尋求新冷戰、無意改變中國體制，但美國政府的表態到底是因為不想還是不能，甚至不過是麻痹對手的「煙霧彈」，需要冷靜加以判斷。

當前，尤其需要避免對對手的實力和意圖產生誤解，同時對自身國際地位和國際局勢更要有清醒的認知。例如「民主峰會」，儘管美國在參會名單上的「選擇困難」，有可能導致與部分傳統盟友產生隔閡，或影響峰會本身的「民主公信力」，但不可否認的是，它依然極有可能如AUKUS、四方機制、五眼聯盟般，形成針對中國、範圍更廣的包圍圈。

冷戰美蘇管控危機的經驗可資借鑑

但同時，中美也都應當採取各種措施，更好地了解對方的戰略目標，避免在過於強調對抗的氛圍下，誤解對方的動機，甚至被裹挾。當前兩國國內的民族主義情緒都在上升，很多美國人相信中國要對美國的全球領導者地位取而代之，不少中國人也認為美國要遏制中華民族復興。在全媒體時代，兩國外交團隊的一言一行被加倍放大，甚至有時要衡量國內情緒而不得已為之。例如安克雷奇會晤上的唇槍舌劍和「習拜會」上的幾分老友重逢氛圍，都有可能產生不同解讀，此時更需要冷靜自持。

今年是冷戰結束30周年。美蘇兩大陣營對峙近半個世紀雖危機不斷，但並未造成世界大戰，雙方管控危機的歷史經驗，對於當前的中美關係，依然有不少可資借鑑之處。譬如管理同盟友的關係，以避免危機因第三方因素升級，就值得中美在處理台灣等問題上加以對照。

作者是時事評論員

[歐陽五]