羅健熙：政府殺豬之路非走不可？

社區愈見支持「共存」 公眾教育初見成效

在社區工作多年，又因所在社區位處山間，野豬蹤影不時可見。還記得約10年前，區內居民對野豬的態度仍有分歧，有部分居民覺得野豬嚇人，要求我們聯絡政府部門將野豬捉走；另一部分居民則認為野豬是社區的原生物種，也是社區的一分子，而且沒有主動攻擊人，相安無事就能和平共處。但10年過去，社會整體對動物的愛護急速增長，對大自然應尊重愛護、認為人類在地球不是「大晒」等等地球公民價值觀確立起來。而社區內對野豬的意見，亦由10年前的一半半到愈來愈多支持人豬共存。

成長的也不止民間社會，這種改變由社會基層到政府內部都起了作用：政府於2017年暫停野豬狩獵隊工作，2019年正式取消，並以捕捉、避孕/搬遷取代捕殺野豬的做法，廣獲市民及民間團體歡迎，認為政府與時並進值得鼓勵。「不要餵飼野豬」、「遇見野豬不要撩牠們」之類信息也慢慢在社區散開，公眾教育而言是幾經辛苦終於初見成效。

政策不彰 執法不力 資源不足 諉過於豬

不同區議會討論野豬相關議題時，關注點很多都是政府部門投入的時間和資源不足、政策（如禁止餵飼區）配合不足，或檢控餵野豬者不力等等具體問題，可見社會其實很願意和政府合作處理人豬衝突，在社會氣氛低迷、官民衝突不斷的今天本是難能可貴，政策突變加上對野豬殺無赦的無情，將原有的合作互信打破，極為可惜。漁護署近日正式回覆野豬關注組，拒絕與其會面商討政策轉變，是對官民合作又一次的打擊。

最近，「野豬關注組」引述立法會撥款文件中，與野豬相關的政府編制及財政負擔，合計漁護署內有32人負責處理野豬工作，當中捕捉及避孕/搬遷計劃涉930萬元，僅佔部門總人手1.4%及總開支0.47%。若以18區平均計算，每區處理野豬的不足兩人，而每區涉及野豬捕捉及避孕/搬遷計劃的金額僅約50萬元。若以3200隻野豬計算，每人平均要處理約100隻野豬，而花在捕捉及避孕/搬遷計劃的開支每隻不足3000元。如此的資源投放明顯是捉襟見肘，也在在顯示政府根本未盡力嘗試以非捕殺的方式處理野豬議題。

同一時間，2019年全港檢控餵飼野豬的數字為36宗，35宗成功檢控、最高判罰2000元。餵飼野豬導致野豬深入市區民居，是政府和民間各方都同意的事實，亦有共識需要加強執法和檢控工作，民間亦一直認同需要將禁止餵飼區擴大，可是卻未見有何進展。

政策不彰、執法不力、資源不足，政府自己做事做不好，然後諉過於豬要全港野豬受害，怎會不為野豬不值？而政策轉變更是由原本十分文明的「與野豬共存」變成有你無我的撲殺，也是一大倒退。

立即停止捕殺野豬 與民商議共處之道

野豬與人類愈來愈多衝突，歸根結柢是因為人類市區的擴展，令很多原本可以讓野豬自給自足的地方都變成與人類近在咫尺。嚴格而言，不是野豬闖入市區民居，而是人類闖入了野豬的活動範圍。加上餵飼野豬者在民居附近餵豬，令野豬出沒在民居區域的頻率增加。我完全明白人類社會發展的需要，但是否要為此趕絕其他野生動物？最近有人重提郊野公園邊陲建屋的建議，在野豬活動範圍把樓建成了，然後說野豬在市區出沒，要將其捕殺，這樣又是否合理？有其他地方建屋的選擇嗎？有其他處理野豬的方法嗎？這些都應該是與民共議的問題。

民主黨希望漁護署立即停止捕殺野豬，加大資源進行野豬捕捉避孕計劃，擴闊禁餵區和加強檢控餵飼野豬行為，投放合比例的資源和政策配套後再行檢討。政府也應多與民間團體和香港市民溝通、解釋、互動，並重新思考如何處理人豬關係，與社會共議出一套各方接受的方案，這才是合理的公共政策制訂之途。

作者是民主黨主席

[羅健熙]