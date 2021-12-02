洪清田：「歷史檄文」多於「歷史決議」：由「新階段」推向「新時代」

決議是理論及實踐的多線正面翻騰交鋒後的艱辛統一，肯定and/or否定有機結合成決斷與結論、共識意志（Resolution），凝煉成經驗為未來所用；檄文是單方的單邊主觀願景陳述宣示（Proclamation），基於現在現狀、決志向前看，規劃未來作為的目標和方法，能否真實現不是最重要。這次的「歷史決議」，縷述歷史歷程和成功經驗，都是正能量的單線單向、自流式演變，途中必經的爭持曲折反覆及其深刻意義都輕輕概述化之，好像歷史一個階段接着另一階段，到這階段，都是水到渠成，如今不必重新審視反思；下一階段也必順理成章，「必須也就必然」，重中之重是一切堅持再堅持、繼承及強化現狀，成功是應然而自然。

跟第一、二份「歷史決議」的背景不同，現在「新階段」的政策路向及人事都不會、不需要大轉折，領導層繼往開來，設定政策路向朝「新時代」自然推進。

第一份「歷史決議」由當權者毛澤東主持，已坐穩，回顧過去來路，意氣風發如寫詩、出出氣，但也向前看，總結理論及經驗為解放全國的新戰爭服務，幾上幾下寫了三四年。第二份「歷史決議」，鄧小平未坐穩，半當權時主持，反方爭議、幾乎難產，稿子又是幾上幾下，總結經驗和教訓，向前看，終把他射上新軌道，在制高點撥亂反正、制止理論爭辯，為開放改革的「發展硬道理壓倒一切」服務。

這份「歷史決議」衍生4個需要

這次的第三份「歷史決議」，習近平坐穩；太平盛世、當權者主持，旨在利用過去成功、鼓動籌謀未來成功，自然不糾纏於過去大是大非、略過寶貴經驗和教訓；回顧過去沒大問題（前後30年互不否定），向前看來路一片光明、正確和自信，所需要的是給他多層加固，免受10年兩屆的限制。「決議」的需要、內容和主題都環繞習核心，以其任期為主軸，但並不為他一人而寫，而是為千秋萬世立下體制、目的與意義，江山不變色，並且由現在和未來回溯歷史、銜接民族復興。總結過去成功因素及經驗、構思中國夢新征程，都在合理化、神聖化「以一人領黨，以一黨領軍政，一黨軍政領國，一黨軍政國走向世界，建構人類命運共同體」。

圍繞在這個中心，對一領導與全民全黨政軍國而言，這份「歷史決議」衍生4個需要：一是再鑄過去（百年）成功和經驗的論述，二是再鑄未來（百年）宏偉目標、體制及絕對領導，三是再鑄（黨國社會）堅持不怕苦、不怕死的自信（新）活力，四是再鑄一個「逆襲變天」的（百年）輝煌，由中國而世界。「4個需要」緊扣、有機一體，主軸是第二需要（宏偉目標、體制及絕對領導）。

4個需要跨越「過去、現在、未來」時間與「我、中國、世界」空間。過去是毛澤東領導百年「絕境求生、從無到有、變不可能為可能」，未來百年新輝煌由習近平開創。

向世界宣布「自成世界」中國夢

鴉片戰爭後西潮侵襲，亡國亡文邊緣的國恥憂患拖80年，五四運動前後，部分年輕時代覺醒先行者，一股腦以為「（共產主義/社會主義和俄國十月革命）不單可以救國（中國全部問題解決），也可以救全人類」。毛澤東把中國文化《易經》及宋明理學唯心主義有機結合馬恩列唯物主義，自成現代自然神（「紅太陽」）的類宗教。中西古今乾坤挪移、陰陽轉化，創造性、辯證法與機械科學主義巧妙利用當時「亡國亡民」的苦况，激發官與民共同的信仰和意志，全真思想理想與動物肉體膂力渾成一體。

1949年前，「毛澤東思想/信仰」應用於革命奪權，如有神助；1949年奪權後，應用於治國理政，戰爭停不了，仍用戰時狀態、繼續革命，運動連連、連連擴大過激，禍患代價慘烈。鄧小平撥亂反正，開放改革「接受（西方主導的現代）現實」，致力現代化，在經濟、科技及軍事、體育上接受客觀事實和標準、服膺客觀規律，懇切追趕現代化、與世界接軌，綜合國力長足進步。如今是毛澤東與鄧小平合體，毛澤東為習近平提供選擇性中西古今結合的精神力量及謀略權術，鄧小平為習近平提供選擇性現代世界的物質力量。毛鄧習「三人三階段」自有其有機合理性。

這份「歷史決議」，更像一份「歷史檄文」，向世界宣布，21世紀要實現「不跟人尾巴、不適應別人，要別人來適應我」的「自成世界、唯我世界、世界唯我」中國夢。毛的偉業是中國境內，習是遍及全世界。毛是中國境內時空的歷史逆襲，習是世界境內時空的歷史逆襲。

只找自己的對 艱難險阻欠奉

由「新階段」向「新時代」推進，必須經理論及實踐的考驗，才稱得上「新時代」。中國經歷大躍進、遠離大躍進，月球計劃、火星計劃都要參照世界的經驗、羅列驚心動魄的客觀問題和困難，不能主觀略過。第三份「歷史決議」的第二個百年的客觀問題和困難，都是新挑戰，不比月球計劃和火星計劃小和易。它應實事求是羅列現在與未來的艱難險阻，卻一一欠奉，失鄧小平開放改革初期「直面過去、現在及未來的內外問題課題主題」的精神。

這份決議談新征途的問題，主要是跳過現在、進入「已成功狀態」的未來、回望今天的景象，把現實主觀化粉飾、巧妙安排和改造，有問題、問題在別人，自己沒人和事的根本缺失，不必糾正。第二份「歷史決議」找自己的錯、從失敗中得益、向敵人學習，第三份「歷史決議」只找自己的對、從成功中得益、向戰友學習，一切只要團結服從及堅持自信奮鬥即可。

目前要寫「歷史決議」，只能如此寫。

作者是牛津大學「香港學」研討系列訪問學人（2013）

[洪清田]