朱兆麟：香港鐵路仍值得珍惜

服務水平勝外國鐵路

很多人未必知道，即使是倫敦這類大城市，火車地鐵在星期六、星期日經常因為有維修而關閉，聖誕、新年要外出睇戲食飯更是空想，因為英國的鐵路都會集中在年尾的假期讓職員放假，順道做大工程，抵埗的遊客都只可以坐觀光巴士慢慢塞車。

再舉個例子，香港的車站大多都有幕門，有空氣調節之餘等車又可以放心，更不用擔心要淋住雨蹣跚上落車，有小朋友的家庭推嬰兒車，更可以搭升降機由街道進出車站大堂、月台，這些「待遇」在外國都是十分罕見。

港鐵每次調整票價都引起社會關注，其實調整票價是按機制行事，而且要維持一個優良的鐵路系統，每隔一段時間需要做資產更新，每年動輒過百億元。小規模如增加哺乳間、廁所等新設施，成本也確實不低，最重要是港鐵全年無休，每日服務超過19小時，每晚只會關門數小時維修，配合港人的生活模式，同時達到99.9%可靠度的世界級水平。

有人說港鐵常會故障，不妨問問移民到外國的朋友，他們的鐵路每星期有幾多天真正運作暢順的？那麼我們便會知道始終都是香港鐵路好。

港鐵仍要精益求精

當然，這樣說不意味港鐵毋須理會市民、媒體和議員等的監察和批評。正因港鐵對香港市民生活十分重要，它更需要精益求精，不斷改善服務以至完善工程監管，讓香港市民的資源用得其所，更要給以港為家的廣大市民一份信心，能夠繼續享有安全舒適快捷的交通服務。

作者是香港可持續發展研究中心執行總監

[朱兆麟]