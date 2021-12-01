梁幸發：新選制如何促進人心回歸

需認清體制內幾個重要問題

「人心回歸」可以有多層次的解讀和意義，包括中央政府、特區政府和港人之間的關係和信任，以及港人的國民身分認同等，這取決於港人的獲得感、幸福感和安全感。人民的獲得感、幸福感和安全感建基於物質和精神的滿足，大體可以分為3層，即物質和生活水平，包括就業、收入和住房等情况的改善和提高（第一層）；自我價值的體現和心靈的滿足（第二層）；以及尋求穩定、維護社會核心價值和促進公平正義（第三層）。

香港回歸以來，港人物質條件不缺，中央政府支持香港保持長期繁榮穩定的初心亦從來不變，但香港的深層問題遲遲未解，「人民內部矛盾」加劇，特區內部欠缺自我完善和糾正的機制，成為了人心回歸的主要障礙。香港的深層次矛盾雖為老生常談，我們仍需認清，特別是在《港區國安法》實施和選制完善前，香港體制內的幾個重要問題：

第一，長期保留「河水不犯井水」的心態，認為中央的「干擾」愈少便會愈好；第二，經濟意識形態停留於「右傾」，仍未徹底糾正「積極不干預」和「大市場小政府」這種不合時宜和不符香港實際情况的思維；第三，未能把施政過渡至「以民為本」，摒棄依賴工商界傳統力量維護社會穩定的教條，窒礙了政府在保障民生和彰顯社會平等方面發揮應有職能；第四，忽略了中美關係轉差和國際形勢急劇轉變對香港帶來根本性影響，使香港於政治上暴露了國安的缺口，經濟上則仍試圖獲取中西雙邊的經濟紅利而顯得進退失據。

從獲得感、幸福感、安全感看港人感受

修例風波使香港認清國際形勢，必須毫不含糊地選擇融入國家發展大局，完善選制後，治港者必然是愛國者，亦必然是賢德有能者，才有機會進入體制。在新選制下，排除了任何反中亂港者入局，政治和意識形態之爭告一段落，中央和特區政府可以聚焦發展經濟和改善民生，集中精力解決本港的房屋、教育、醫療、青年和貧富懸殊等深層問題；新選制以選委會為核心，強化了對特區的監督和指導機制，政府必須積極有為，創造多元經濟，主動把握國家發展機遇，才能更好地回應港人對經濟和社會變革的意願和訴求；此外，新選制加入了更多基層和社團代表，扭轉了過往選制「重商輕民」的失衡格局，促使治港者必須對整體社會利益負責，以全體港人的福祉為依歸。

在港區國安法和新選制下，可以預期，上述獲得感、幸福感和安全感的三層架構中，港人在第一和第二層的感受將能基本滿足，至於第三層，港人的生活方式將依舊不變，包括香港的法治、司法獨立、廉潔、多元和包容這些核心價值依舊不變。面對複雜的政治形勢、經濟和社會結構轉型，香港需要求變，港人也不怕變，但核心價值必然不變，這也將是香港「二次回歸」後的中心主調。

近日電影《長津湖》和《梅艷芳》在港大受歡迎，《長津湖》刻劃出前人抗美援朝的愛國、犧牲和奮鬥精神，而《梅艷芳》則帶出香港情懷及「香港女兒」梅艷芳所代表的一代香港人永不言棄和義不容辭的故事。兩套電影雖風格有異，帶出精神卻有同工之妙。如果價值理念在底線之上可以求同存異、百花齊放的話，那麼在香港與內地全面融入的過程中，在新選制下如何強化港人對國家文化和精神面貌的認同，如何在家國情懷、社會發展和人文關懷之間兼容並蓄，實是需要加以研判的課題。

完善選制堵塞了維護國家安全的漏洞，政治秩序得以撥亂反正，建立了一套最符合香港實際情况、以香港整體社會利益為依歸的選舉制度。新選制將有助香港解決深層問題，以實績爭取民心，提升港人的獲得感、幸福感和安全感，人心回歸將指日可待。

作者是香港青年時事評論員協會成員

[梁幸發]