楊文俊：深圳中大遭粵府「降級」 中大校方宜多加警惕

中國內地過往有「985工程」及「211工程」等高等院校發展規劃，以調撥更多資源重點發展若干學術水平較高的高校。上述政策如今已經被淡化，並在2016年全數納入至最新的「世界一流大學和一流學科建設」政策（簡稱「雙一流」政策）。「雙一流」政策挑選全國若干院校成為「一流大學建設高校」或「一流學科建設高校」。「雙一流」名單以5年為一個建設周期。第一輪「雙一流」大學名單於2017年公布，共有42所高校獲選為「一流大學建設高校」；95所高校獲選為「一流學科建設高校」。據報道，原「985工程」的39間中國內地頂尖學府全被列入「一流大學建設高校」。

畢業生只能報考較低級公務員

翻查廣東省政府的院校分類表，第一類院校為中國內地的42所「一流大學建設高校」，而第二類院校則為中國內地境外具有全球知名度的院校，其中包括香港教資會資助的5間大學，在求職待遇上與第一類高校看齊。不論第一類抑或第二類高校的畢業生，皆可報考公告中所有正在招聘的職位，其中包括省直公務員、市直公務員職位。第三類院校則主要為「一流學科建設高校」，為中國內地於「一流大學建設高校」以外的知名院校，至於第四類院校則為廣東省管轄範圍內若干未入選「雙一流」名單之院校。第三類及第四類高校的畢業生，則只能報考公告中部分較基層的職位，主要為縣（包括縣、縣級市與市轄區）直公務員，以及鄉鎮（包括街道）公務員等。顯而易見，第一類及第二類高校畢業生才可應徵之職位具有更高職權，薪酬待遇方面相信亦較為優厚。

合作方深圳大學水平有限

深圳中大校園設於廣東省深圳市龍崗區，學生亦以內地人為主，顯然屬於典型的中國內地大學。廣東省政府在去年將深圳中大列作第二類院校，其畢業生求職待遇與一眾「一流大學建設高校」之畢業生平起平坐，可理解為廣東省政府認為深圳中大的教研水平可與一眾「一流大學建設高校」媲美。今年深圳中大遭降級至第四類高校，與教研水平較遜色的「一流學科建設高校」以至省內其他知名大學並列，實反映廣東省政府認為其教研水平有退步之勢。

分析深圳中大被降班的原因，可從深圳中大的合作方一探究竟。中國內地以外的院校以至機構，如果希望在中國內地境內興辦高校，需要根據《中外合作辦學條例》與中國內地既有的高校合作辦學。深圳中大正是根據《中外合作辦學條例》，由香港中文大學與位於深圳的深圳大學合辦。深圳大學在中國國內實際上並非一流院校，沒有入選「雙一流」院校，在教研質素方面，對比起國內其他高校，自然打了折扣，成為了深圳中大教研質素的「先天限制」。

早於2005年，香港浸會大學已根據《中外合作辦學條例》，與北京師範大學在珠海設立聯合國際學院，是中國內地首間與香港教資會資助院校興辦的高校。北京師範大學早已居「985工程」院校之列，今天亦屬「一流大學建設高校」。深圳大學相比起北京師範大學，在聲望上可謂相形見絀。由於深圳大學在營運深圳中大上具有角色，深圳中大的教研質素，相信亦受到深圳大學的影響。

中大須了解這年間發生什麼變化

廣東省政府去年已將深圳大學列為第四類院校，而今年深圳中大與深圳大學同被列為第四類院校，一份公告固然未能全面反映細節，但深圳大學在深圳中大的角色，對後者被降班應有關係。當然，合辦的另一方——香港中文大學，對這個情形也難以開脫責任。關鍵的問題是，這一年間發生了什麼變化？兩地辦學團體的合作、溝通，是順暢還是有阻滯？對於深圳中大被降班，誰要負上責任？外人對這些問題掌握的資訊有限，香港中文大學除了要了解在深圳的事態，也有責任適時向香港公眾交代。

全球許多大學均有在其他地方開辦分校的策略，以提升院校全國以至全球知名度，將院校的辦學理念推廣至世界各地。然而，由於分校的歷史往往比正校短，因此就算校方調撥再多的資源發展分校，分校競爭力仍難媲美正校。深圳中大遭廣東省政府在公務員招聘公告中降級，其頒授的學位貶值，不論是中大校方抑或深圳大學校方，均應對此加以警惕。實際上，由於歷史文化上的差異，港人往往對內地的辦事方式以及文化習慣等不敏感，未能適應國內高教界的生態。中大的一眾高層宜多加注意，如何使深圳中大在國內成為一所具有聲望、備受各方尊重的高校，以盡速亡羊補牢，以免深圳中大的學位認受性在將來繼續下跌，影響中大聲譽。香港其他高校與中國內地院校合作辦學時，也應從此事汲取經驗。

作者是時事評論員

[楊文俊]