張鳳儀、葉兆輝：積極推動社會復和

不少被捕年輕人掙扎下求存

如之前提及過，截至2021年6月30日，警方就示威活動拘捕了一萬多人，據估計約有6000多名25歲以下的年輕人被捕，當中約有4000人是學生，其中2200人是大專生，已被檢控的約有1000多。在被捕、等待上庭時，有「蛻變計劃」支援那些25歲以下涉案的青年，提供免費的情緒輔導及法律支援；在判刑後，懲教署就介入，幫助被捕年輕人反省及更生；刑滿後，假設他們就能順利重投社會，讀書的讀書，工作的工作。然而，他們的過渡是否如此順利？

上回故事的主角，因被已取錄他的大學取消其學生身分，無奈地要重報聯招，等待下一個學年再次去申請大學取錄的資格。為了不浪費光陰，他決定重考文憑試的某些科目，以提升自我競爭力，為要在來年與一眾師弟妹再次較勁，重奪一個本地的大學學位。在這些還未確定的因素下，他感到徬徨無助，每天只是咬實牙關叫自己堅持下去。2019年他被捕；2020年他考文憑試、被本地大學取錄，同年上庭、被判刑；2021年，他刑滿，被退學；2022年，他重考文憑試，至於有沒有本地大學取錄就天曉得。他確實犯了法，亦被判刑了。但社會給予他的懲罰，遠比更生中心的時間還長，無限輪迴的日子還要折磨。

幸運地，他有愛惜他的家人默默無私的支持、不離不棄的陪伴，好讓他在那無助和無奈的日子，被煎熬下都得到倚靠。可是，這些被捕的年輕人，並不是每一個都有家人的支持，有一些家庭關係緊張，家人甚至會放棄到更生中心探訪年輕人的機會，刑滿後，亦需要自己找地方居住。若要數算下去，確實有不少年輕人也是在掙扎下求存。

他們熱血、天真、衝動 但關心社會

2019年，政治氛圍熾熱，加上社交媒體的牽動，年輕人被灌輸「如果不為香港做點事，就是社會的渣滓」，本着一個「天真」的心智，他們走了出來，有個傳言指「只要人夠多，什麼都不用怕」，結果他們做出了犯法的事情，亦被判罰了。他們不一定是聯群結黨，不一定是收受利益的一群。他們只是一群熱血、天真、衝動但關心社會的小伙子。在更生中心服刑期間，這些「天真」的年輕人開始發現，跟他們一樣因反修例而被判刑的人當中，不乏有黑社會背景，也有收受利益而觸犯法例的人。他們所目睹的和親身體驗的，都衝擊着原本那所相信的。根據他們的分享，在服刑期間，警方曾主動多次探訪，並作出了一些安慰和鼓勵，確實是為社會復和播下種子。

警方主動探訪 社會復和刻不容緩

社會是由不同的族群組成，一環扣一環，不論好與壞都不斷互相影響。香港現正要面對人口老化、出生率下降、移民潮等社會議題，若是連這個族群的年輕人都放棄，香港的景况只會雪上加霜，荊棘滿途。有人的地方，就會有衝突，有衝突，就要有和解。人際關係如此，社會亦如此。社會復和是刻不容緩的。

早前中文大學社會工作學系就研究有關香港青少年處於政治生命事件所產生的壓力，結果顯示部分受訪學生因政治立場而受到一定程度的壓力，特別是與家人相處上。同時，他們的精神困擾狀况亦令人擔心，多達52%及41.9%的受訪者出現焦慮及抑鬱徵狀。

現時，不同的官員和建制派的立法會議員，都有公開提及要着手去修補社會撕裂，凝聚民心，還有呼籲大家要珍惜、要齊心，一起創造未來的香港。若然沒有確實制定任何合適的社會政策去幫助這群年輕人，表面上以為是尊重，留待社會各階層去自決，其實就是「眼不見為乾淨」，根本懶理這群年輕人的死活。

其實這些年輕人與政府都對香港有共同的願景，盼望香港可以繼續繁榮穩定、公平公義、民主友愛、尊重法治，讓你我都能以作為香港人的身分而感到自豪。因此，社會復和不能只叫口號，又或以為是「自決」的問題，又或建立什麼「公署」就能化險為夷。社會復和是需要積極參與，最低限度，政府應該有胸襟、有承擔，主動要求所有大專院校及中學都不能辭退那些因反修例事件而被判刑的年輕人，表示對那些認真悔過的年輕人的關愛；同時亦鼓勵私營公司，不能因年輕人曾有類似刑責，就抹煞他們發揮所長機會，不考慮他們的工作申請；最後，就是提供輔導服務，好讓家庭可以修補嫌隙，學習和諧共處。

社會復和不能「自決」 政府應有承擔

儘管社會事件已兩年有多，社會撕裂所帶來的仍令人隱隱作痛。今天我們若不能挽回年輕人的心，會不經意地把誤解和仇恨的種子埋藏下去，雪球只會愈滾愈大，甚至給別有用心的人利用，到要拆彈時只恐事倍功半。那麼，為什麼不趁着現在這個好時機來增加溝通，主動化解怨仇？社會復和，你我有責，請主動積極修補這道傷痕，並以實質行動去建立香港的未來。

作者張鳳儀是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問，葉兆輝是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監

[張鳳儀、葉兆輝]