歐陽五：中美「乒乓外交」能再造奇蹟嗎？

自然，不乏悲觀者認為，「小球推動大球」在當下難於上青天。就美國而言，兩黨基本已達成視中國為頭號對手的共識；且由於上屆政府肆意散佈政治病毒，社會對中國的民意氛圍無可避免地遭到毒化。就中國而言，近年已悉數領受美國輪番打「貿易牌」、「台灣牌」、「新疆牌」、「香港牌」等裹挾的敵意，維護國家統一、實現民族復興的自我主體意識更為強烈。如此，中美似在漸行漸遠，「小球」的功效亦難復當年。

天時、地利皆需人和

然而，若跳脫當下、重回歷史，「小球」所面臨的處境無疑比現在緊張得多。彼時「冷戰」尚在：在美國護照禁止前往國家的列表上，中國赫然在列；而中國亦流行「打倒美帝國主義」的口號。在意識形態截然對立的當年，「乒乓外交」卻從美國運動員上錯大巴的偶然中，順勢而生，最終改寫了中美乃至世界的命運。

「乒乓外交」何以在上世紀造就奇蹟？與論者常談及中美面臨共同威脅、國內政治需要及地緣政治考量等客觀因素。不過，正所謂事在人為，天時、地利皆需人和，由是方能將偶然變為必然。促成「乒乓外交」的「人和」因素，既包括中美民意的交相輝映，亦由當時兩國政治家們的戰略智慧所承載。正是兩國自下而上與自上而下的相互助益，中美關係才實現了歷史性轉變，世界格局亦隨之重塑。

中美兩國是「連體雙胞胎」

「乒乓外交」的獲益者不止中美，更是世界。如果沒有「小球」推動的中美建交，終結「冷戰」、開啟全球化時代是難以想像的。中美關係在起點即承擔了面向和解決全球性議題的使命，而正是在共同塑造全球化的進程中，中美關係愈趨緊密。正如新加坡總理李顯龍的最新比喻，中美兩個超級大國是「連體雙胞胎」。

李顯龍的比喻，是駁斥中美「脫鈎」之論。在日前舉辦的彭博創新經濟論壇上，他還建議美國發展與中國的關係，因為如果中美關係搞僵了，地區每個國家的處境都會變得更難。事實上，李顯龍的擔憂已有現實映射。美國發動對華貿易戰之初，曾有學者預估，中美貿易戰將造成全球產業鏈4000多億美元的損失。如今，新冠病毒不斷變異，全球變暖不斷加速，環境與能源危機迫在眉睫，於人類，此誠危急存亡之秋也。中美若不能相向而行，協調應對全球性危機，恐世界前景將趨黯然。

需2.0版外交思維與全球視野

以上絕非危言聳聽。作為「乒乓外交」的見證者和中美關係正常化的推動者，美國前國務卿基辛格日前形容中美關係時表示：「我們正穿過隘口，站在懸崖上，從這裏可以眺望兩個不同方向。接下來就要看你選擇哪一個方向。」他提醒道，雙方有必要轉向一種緩解爭端的模式，並意識到「不可能在不造成人類毁滅風險的情况下分出輸贏」。

堪憂的是，美國老一輩政治家的遠見卓識尚未成為更廣泛的共識。雖然拜登聲言不尋求「新冷戰」，但美國仍在用「民主」、「人權」的「價值觀外交」劃圈子，企圖「外交抵制」冬奧會、將體育政治化，組建推升軍備競賽風險、衝擊國際核不擴散體系的新軍事集團。這些分裂世界的「小圈子」、「小團體」思維，只會給中美關係及世界帶來更多不可控風險。

就此而言，2.0版的「乒乓外交」需要匹配2.0版的外交思維與全球視野。近些年，中國乒乓球不斷向外開枝散葉，持續輸出技術、人員，正是因為深諳「一枝獨秀不是春，百花齊放春滿園」的道理。剛剛當選國際乒乓球聯合會執行副主席的劉國樑近日受訪表示，乒乓球不能只屬於中國，它是屬於世界的。「小球」的發展尚且離不開世界的共同參與合作，更何况「大球」乎？「乒乓外交」的奇蹟再造，應從思維再造出發，徹底將「新冷戰」的套路化作歷史塵埃。如此，中美與世界皆可期矣。

作者是時事評論員

[歐陽五]