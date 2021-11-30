梁美儀：強制安心出行 難為長者等弱勢社群

先不討論「安心出行」對防疫或追蹤染疫人士的效用有多大，大家大都心裏有數，然而對於社會一些數碼弱勢群體，要他們使用智能手機實在是強人所難。

受影響人數以十萬計

在現今這個男女平均壽命均逾80歲的時代，不少六七十歲的「長者」仍然頭腦清晰，活動自如，他們當中不少人一直都在使用智能電話，要學習使用也還不算太困難。然而對於那些上八十的長者，他們遠在智能電話普及的年代前已屆退休年齡，要重新學習用智能手機，難度甚高。或許請推行有關政策的高官們回答，他們家中年過八十的長者當中，有多少能好好操作智能手機。按統計處數字，現時全港80歲或以上的人口便有約40萬。

還有失明人士團體早已表明，新措施將對視障人士造成困難，提議當局豁免視障人士，或要求場所的QR Code加入凸字，但執筆之時政府仍未公布處理方案。按統計處2015年出版的《香港統計月刊》專題文章〈香港的殘疾人士及長期病患者〉，本港有超過17萬名視障人士。

單是80歲或以上長者、視障人士，這兩批人加起來為數已近60萬（註），還未計及一些雙手活動能力有困難者，政府對於這麼大一群人，是否可以置之不理，不作特殊的體恤安排，例如繼續容許他們填寫資料，或豁免強制使用安心出行？即使政府視跟內地通關為頭等大事，也不代表可漠視這數十萬人的出行自由和權利。

註：可能重複計算小部分80歲或以上視障人士

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]