阮穎嫻：過渡性房屋有功可邀？

過渡性房屋非最優方案

過渡性房屋的目標，是為正長期輪候公屋或居住環境惡劣的基層市民，提供有租約年期限制的可負擔及過渡性社會房屋，以改善生活質素。這個政策的問題是，世界上有更高效率的解決方法，但偏偏政府選擇了效率較差的方法，是經濟學入面「次優理論」的例子。

有閒置土地，何不直接起屋？無論是公屋或者私樓，都能夠增加房屋供應。過渡性房屋理論上幾年後就要拆，入住戶數少，因為過渡性房屋通常只能起3層，有4層就要有升降機，使成本大增，比起幾十層住宅，住不了多少人。而且顧名思義，過渡性房屋，一般住戶不會長住，到有其他解決方法，例如申請到公屋，就要遷出。因此過渡性房屋的住戶要搬來搬去，十分麻煩，過渡性房屋是很沒有效率、迫不得已的措施，說不上是政績。

如果閒置土地是官地，直接興建公屋就好了，讓更多家庭受惠。如果只是規劃問題，政府可以解決。如果是私樓地，批准補地價就可以發展起私樓。坊間可能會有官商勾結等批評，但現在的政府聲稱自己一往無前，不會懼怕坊間小小的批評聲音，所以這個辯解不成立。

如果說私樓幫不到窮人，做不到共同富裕，那私人土地也可以用來起公屋。保障產權的方法是換地，換地入面有很多討價還價的情况，但現屆政府經常說自己可以簡化程序，換地是否成功只是政府能力問題。有學者提議推出土地債券，以類似代幣的方式，換地可換取土地債券，土地債券可用作公開投地，是沿用港英時代換地權益書的方法。至於響應「共同富裕」號召的方法，是直接使用條例收回土地，以既有價格作出賠償。

以上何種方法，私樓也好，公屋也好，效益會比興建得幾年貨仔及得幾層樓的過渡性房屋為高。當然，這個做法對分配結果有影響。貨櫃屋的居住權由慈善團體派發，受惠者是慈善團體能觸及的受助人；公屋根據公屋排隊計分制；私樓則根據市場需求。

香港組合屋的另一問題是不夠快，如果速度慢倒不如起公屋。大家幾年前推崇組合屋，說要參考外國成功例子，是因為起組合屋夠快，幾個月可建好入伙；建正式住宅在香港走程序要幾年。但早在2017年，行政長官林鄭月娥的《施政報告》已清楚表示會協助非牟利機構，研究在閒置土地興建預製組合屋；運房局長陳帆也說由2017至2019年尋找資金。其中一個最早合作的機構是香港社會服務聯會，他們的第一個組合屋，要到2020年才入伙，足足用了3年時間。起得組合屋，土地都平整了，3年時間連傳統住宅都起好了，為什麼要人住「貨櫃屋」？如果由2017年開始搵地收地，我當5年起好公屋，2022年就可以有公屋入伙了。現在將過渡性房屋使用的閒置土地用來起樓，要將裏面的居民趕走，將可重複使用的物料搬走並安置，然後再花多幾年起樓，倒不如一開始就起樓。

由私人及慈善團體承包 見政府低效

此外，提供房屋的責任，為什麼不是政府，而是由私人機構及慈善團體去承擔？運房局長陳帆在電台訪問裏說：「錢，公益金度攞；樓，搵啲發展商朋友將舊樓翻新，基本上相對快。動用社會資源、社會力量去做。」好了，然後政府的貢獻是什麼？

我在〈邊個話賺錢唔可以做好事〉一文中（《明報》，2021年10月5日）講到私人機構及第三界別比起政府更有效率，如果由政府供應，等到天荒地老都沒有，所以由前者去做是好事美事，但這只是因為這樣比起什麼都不做好，是次優選項。最優選項是一開始閒置地已經用來起樓。

我聽社福界別及商界的人批評，為什麼是他們去做，而政府不做？他們沒有經驗，也是邊做邊學，經營這些項目使他們負擔加重。而且近來很多項目都是發展商出錢出力，政府連錢都沒有出；舊樓翻新部分則是舊樓業主的借出單位。我親自問過陳帆局長，究竟政府在這件事上面有什麼貢獻，他說免費裝電掣，象徵式收一蚊。但這些根本說不上是貢獻，而是政府正常要處理的事。

政府到處大鑼大鼓宣揚自己過渡性房屋的「政績」，並不斷增加興建過渡性房屋的數量。根據政府過渡性房屋專責小組的過渡性房屋項目概要（截至11月26日），全港已落成過渡性房屋單位約1300個，動工中單位約4400個，已啟動項目單位數約1萬個，總數約1.5萬。由於過渡性房屋有商界各團體幫助，所以政府今年施政報告宣布加碼5000，加到2萬個。新增的單位大多非由政府自己做，不就正正承認了自己的無能？2萬個單位，為什麼不是公屋，而是過渡性房屋？

在明報另一篇文〈公屋供應不足責在何方？〉（2021年10月19日），我說到政府起公屋的能力實在太弱，起得很慢，導致供應不足，長遠房屋策略首5年達標率只有百分之五十幾，公屋輪候年數仍然上升。政府搞唔好，唯有提出過渡性房屋。由於過渡性房屋不太依靠政府能力，才可以不斷加碼；公屋全靠政府，於是遲遲未落成。

以長遠方法解決房屋問題 政府責無旁貸

我視過渡性房屋為次優方案，最優方案是政府解決自己的能力及程序問題，及採用更適當的房屋政策，而非叫人哋出雞，自己出豉油，然後將這些政績寫在自己的成績表上邀功。就算要邀功，都應該是商界及社福團體。

現屆政府說公屋供應頭輕尾重，要5年後才有更多供應，所以短期內只能有過渡房屋，唯有大講特講。過渡性房屋是一屆政府可做到的事，所以為了證明自己有功，重過渡性房屋，輕公屋，可能使官員的考核紀錄更好看，不然到交成績表的一刻，無公屋又無任何揸拿就弊了。我就當房屋供應真的要5年以上，無法像中國大陸在3年可以起到一幢樓出來，唯望現屆及來屆政府好好努力，令5年後真的有大量房屋供應。雖然到時是再下一屆政府邀功，但現屆及來屆官員也應盡責，不然每屆都說5年後才有，最後得個桔。况且現在政治制度已「完善」，官員即使離任後也有一定賞罰制度，可得到由國家給予的其他機會，希望不會發生今屆做不到，下屆不關我事，於是頹做，結果由頭到尾都無人做，導致5年後仍然供應不足的結果。

作者是港大經管學院講師

[阮穎嫻]