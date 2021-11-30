劉進圖：新病毒株考問「清零」政策

南非醫學界的觀察值得參考

按照這些美國衛生專家的分析，世界各國近日對南非洲諸國採取暫停航班及禁止當地旅客入境的措施，充其量只能減慢新病毒株擴散全球的步伐，而連日來荷蘭、德國、丹麥、澳洲、意大利、捷克、英國、香港、比利時、以色列等非洲以外國家或地區，已相繼發現新病毒株的感染個案，顯示新病毒株實際上已衝出非洲，蔓延全球恐怕是無法阻止的事情。在這樣的新形勢下，中國內地和香港特區該採取怎樣的防疫政策？

南非醫學界的觀察值得我們參考。南非醫學協會主席庫切表示，感染新病毒株的一般健康患者徵狀輕微，但可能會在長者及未接種疫苗者之間肆虐，引起嚴重併發症。換言之，新病毒株的傳播力雖然顯著增加，但殺傷力有所減弱，至少對健康的感染者和已接種疫苗人士而言是這樣，但對於疫苗接種率偏低的國家而言，新病毒株確有可能造成大量民眾感染並死亡，甚至拖垮整個公立醫療系統。

針對新病毒株的超強傳播力特質，中國和香港的衛生專家應該問的是，現有的入境檢疫隔離措施能夠阻擋新病毒株進入及傳開嗎？持續的「清零」還是否一個現實的目標？尤其不久後北京便要舉辦冬季奧運會，有許多國家的運動員和相關人員將要抵達北京，怎能夠阻止新病毒傳入？一旦有運動員檢測呈陽性，是否把所有曾與患者接觸過的人都隔離起來？這樣還怎能繼續比賽？

面對新病毒株 可否久守不失？

香港在嚴防死守方面，措施不及內地嚴厲，但就算香港仿效內地，防疫與內地看齊，面對新病毒株又是否可以久守不失？或是要切斷所有對外聯繫，才能避免新病毒株傳入？

以疫苗抗疫為主 與病毒長期共存

假如嚴防死守並非良策，現實上並不可行，內地和香港的防疫策略就要調整，變成以疫苗抗疫為主，與病毒長期共存。政府要加大力度鼓勵市民接種疫苗，尤其接種率偏低的群組，如長者及長期病患者，爭取盡快達至全民接種（少數醫生證明不適宜接種人士例外）。較早前袁國勇教授便提出過這樣的建議，當時社會上有一些質疑聲音，說可能無此必要，如今在新病毒株威脅全球的形勢下，袁教授的建議值得認真考慮。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]