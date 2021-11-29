鄭立：為了增加接種率 入票站應要打針

所以，可以預期，再收緊的結果，比起更多人打針，恐怕只會更加速這個轉變替代的過程。市民早已經歷及習慣生活被破壞和變得不方便，再加上接種了疫苗卻還是確診的新聞，以及之前打完針的人多數還是被困香港的客觀事實下，恐怕市民寧可等待疫症過去，或更好的疫苗藥物問世。

特別是該新聞提到，目前的情况是長者接種率低下。試想，長者不少都喜歡自己煮飯，甚至根本住在老人院，以及他們傾向保守，都可以預視到政策效果的不彰。反而香港的長者非常熱中於投票，年年選舉，連行動不便要坐輪椅的都會投票，甚至有旅遊巴送他們去票站。

增加長者接種率

故此，政府應該對症下藥，要求去票站者必須打針才能夠投票，利用長者們對投票的熱情，去增加長者的接種率。

這個做法有四大好處：第一，票站是政府安排的，故此能夠做到有效執行，而不像食肆一樣出現漏網的情况；第二，吃飯能夠外賣，而投票無法外賣；第三，以身作則，政府這樣做，能向公眾顯示增加接種率的決心，日後要推行去食肆須打針也比較能說服大眾，遇到的阻力自然會比較小；第四，疫苗或有益健康，或可延年益壽。

此乃千載難逢的機會，若錯過此香港長者熱中之活動，恐怕沒有其他更好的機會，政府莫錯失良機。

作者是專欄作家

[鄭立]