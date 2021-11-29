盧文端：警惕外國勢力干預破壞立會選舉

中央定性：外國勢力干預破壞選舉

新選制下的首場立法會選舉，不僅是嚴格落實「愛國愛港者治港、反中亂港者出局」的重要選舉，而且是香港由亂及治、立法會重回正軌的重要標誌。中央希望香港市民積極參與這場具有標誌意義、史無前例的香港特色民主選舉，共同創造歷史。

現在的問題是，中央已經看到，香港內外的反中亂港勢力，採取多種手段破壞選舉，包括：肆意抹黑、攻擊《香港國安法》和新選舉制度，力圖令市民失去投票意欲；為畏罪潛逃的「港獨」分子提供庇護，暗地裏支持其實施煽動投白票、杯葛選舉等行動；將一班「港獨」、亂港分子再次推出前台，利用他們來攻擊選舉；使用有目的、結論先行的民調干預選舉，等等。

他們為什麼要這樣做？原因很簡單：中央要求愛國愛港者治港，絕不容許任何一個反中亂港分子通過任何途徑和方式混進特別行政區管治架構，這是新選制劃定的一條「鐵的底線」。隨着新選制的落實，外國勢力培養多年的反中亂港勢力在立法會將再無一席之地，在香港也將失去影響力，外國勢力多年來在香港的龐大「政治投資」自此「付諸東流」，他們利用香港牽制中國發展就沒有那麼順手了，他們在香港翻雲覆雨的年代已經成為過去，自然會老羞成怒，無所不用其極地干預、破壞選舉。這才是問題的要害和實質。香港的投票率問題已經被反中亂港勢力高度政治化，作為打擊新選舉制度的工具，以延續他們攬炒香港的策略，中央不能不高度關注，香港社會也需對此保持必要的警惕。

中央強力反制 泛民須知所行止

完善香港選舉制度，落實「愛國者治港」原則，是中央關於香港治理的重大決策，事關國家安全和香港的長治久安，中央當然不能容許反中亂港勢力針對新選制肆意妄為，必然強力反制，絕不手軟。香港市民都看到，對於西方國家抹黑、攻擊香港國安法和新選舉制度的言行，中央和特區政府都是第一時間堅決反擊。對於有人煽動投白票、杯葛選舉，特區政府已經開始採取執法行動。有機構近期進行所謂的投票率「民意調查」包括調查投白票，廉政專員也表示或涉及違法行為，呼籲市民積極舉報選舉中的違法行為。

在此，筆者也要特別提醒傳統泛民，那些針對新選制的敵對行動，已經被定性為反中亂港的行為，傳統泛民就今次立法會選舉採取的所謂「軟對抗」行動，須小心行事，知所行止，切不可成為外部勢力打擊新選制的棋子。現在，多名非建制派參選人主動尋求民主黨等傳統泛民政黨黨員支持，這可以說是民主黨化解「軟對抗死結」的一個契機。然而，民主黨向有關人士發出要求作答的問卷時，卻提出一些可能觸及法律、政治底線的問題，被質疑是強人所難，別有用心。中央希望包括民主黨在內的泛民能夠與新選制相向而行。民主黨應該以正面態度，妥善處理非建制派參選人尋求該黨黨員支持的問題，千萬不要將可能走出的「活棋」再次推向「死局」。

這次立法會選舉出現了一些港人樂於見到的現象：一是不同政治光譜的參選人都可以「過關入閘」，每個地區直選選區都有非建制派候選人，所有市民都可以有多元化的不同選擇；二是許多社會精英積極參選，包括大學教授、副校長和多位在工商專業界事業有成的代表性人士，有利於提升議會的建言獻策水平；三是競選過程多元包容、理性議政，是今次立法會選舉的一大特色，過往那些鬥破壞、鬥抹黑的手段已不復見，各候選人不論在街頭或在選舉論壇，都傾力向選民宣傳政綱，介紹治港理念，比併個人實績，以為民謀福政綱爭取支持，成為未來高質量立法辯論的縮影，引發市民對良政善治的熱切期待。這種競選局面，是在中央的支持和推動下形成，也是對反中亂港勢力干預、破壞選舉的有力反制。

市民應不受煽惑 為自身福祉積極投票

香港市民應該保持清醒，不要受投白票、杯葛選舉的煽惑。從選委會選舉到眼下的立法會競選，不難看出香港正在走出過去的劣質政治，候選人主動傾聽民意、積極為民代言，甚至一些候選人未當選已經有實質動作為市民辦實事，來屆立法會議員的組成將更具代表性，許多市民已經切身感受到新選制帶來的新氣象新風氣。選民理應把握今次難得的機會，為了實現良政善治，為了發展經濟改善民生，為了「一國兩制」行穩致遠，為了我們自己香港家園的福祉，履行公民責任，積極投票，選賢舉能！

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]