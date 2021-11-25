陳帆川：彭帥事件的神秘色彩

這事件集合了所有最引人注目的元素：風化案、名人、權力核心。如果在西方國家發生，肯定一石激起千層浪，不但當事人成為焦點，連帶體育界和政界的風化問題，都會被連根拔起。媒體深入調查，加上其他受害人挺身而出爆料，情况一發不可收拾。

中國「卓越」的危機管理技巧

但在中國則截然不同，事件常常籠罩着神秘色彩。彭帥的帖文發出之初，網民除了震驚，套用大陸網絡用語，更準確的說法是大家都在「吃瓜」。因為所有人都很清楚事情會如何發展下去，就是帖文會消失，帳戶會停止更新，當事人會沉默並消失好一陣子，彭帥會成為「找不到結果」的搜索詞，然後她會在某個預先設定好的場合，若無其事地現身。

事情也真如此發展，只是很多人沒有料到，連國際奧委會也加入，私下跟彭帥閉門聊天後，再出新聞稿為中國政府闢謠。

阿里巴巴性侵案、吳亦凡強姦案，都在大陸網絡上激起民憤。即使真相尚未查明，單方面提出的證據還未確鑿，網民已怒不可遏地要為受害人主持公道。但當話題「敏感」了，例如出現了一些不可能受查、不可能公開解釋，甚至不可能露面的人，這種義憤填膺，立即就被一種神秘感蓋過。很多網民的焦點會轉移至：今次如何收科？

在牆內，由於分分秒秒緊盯微博熱話的人，並不是那麼多，而網絡的治理又來得迅雷不及掩耳，因此真正獲悉事件的群眾，其實有限。在牆外，隨着官方聯同友好一起公布愈來愈多材料，與此同時，國際社會只能繼續揪着疑點去重複論調，要求真相，因此一面倒的輿論很快能夠平衡。當彭帥本尊都笑臉迎人地說過得很好，外人又憑什麼為她代言？

神秘事件，又添一例。中國除了經濟實力傲視全球，這種卓越的危機管理技巧，也是仰望中國的西方民眾常常忽略，也讓西方國家望塵莫及的。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]