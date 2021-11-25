冼卓嵐：港府若運用科技得宜 定能更有效遏止疫情

應考慮推出「銀齡科技券」

要以科技應對疫情，基建設施是關鍵一環，可惜現時弱勢社群出現科技斷層，許多時未能配合技術需要。近年港府經常推廣將香港發展成智慧城市，建設5G網絡基建、普及物聯網應用等等，早前更宣布進入政府建築物必須使用「安心出行」。據統計處去年的數字，65歲或以上的長者不論在擁有智能手機或使用互聯網的比率均比其他年齡群組低。強制「安心出行」政策甫出，一眾長者和無家者頓時無法適應，有的根本沒有智能電話，有智能電話的也得物無所用，更遑論一眾四處漂泊的無家者。長此下去，社會就只會繼續忽視弱勢，加深科技斷層，導致他們使用公共設施的權利被剝削。

先不論強制要求使用「安心出行」有否涉及歧視，單從科技角度出發，港府要求市民接受新科技，亦應先向市民提供技術支援。現時長者學習使用智能手機，可以到長者鄰舍中心求助，也可以找區議員幫忙，但始終也需要依靠家人的手把手教學。以軟硬件譬喻，這群長者已有智能手機等硬件配合時代發展，但知識和技術等軟件卻未有跟上，港府應為他們及照顧者提供技術支援，讓他們不再得物無所用。另一方面，針對沒有硬件的銀齡人士，他們更難接觸互聯網世界，也不太可能具備相應軟件。若港府決意發展一個全民參與的智慧城市，大可考慮推出「銀齡科技券」，向缺乏軟件或硬件的長者提供經濟援助，以補貼資助購買智能手機或支付上網費用，讓銀齡一族也可以成為智慧城市中的一分子。

開放源碼並非毒蛇猛獸

政府剛推出「安心出行」應用程式時，已有業界聲音要求開放源碼，讓公眾監察「安心出行」會否存在個人資料外泄風險，豈料政府資訊科技總監辦公室反稱，開放源碼會令不法分子更方便編寫偽冒「安心出行」程式。在沒有開放源碼的情况下，市面上仍流傳像真度極高的偽冒程式，政府這個反駁不攻自破，實在貽笑大方。

舉例說，「安心出行」就像一間酒店房，而使用程式就猶如入住房間。商譽良好的酒店普遍不會有客人質疑私隱泄漏，但入住商譽較差的酒店時，客人便可能擔心房間角落會否有攝錄鏡頭，令客人私隱有機會泄漏。所以住客要求入住房間前作仔細檢查，確保不會出現被惡意攝錄等安全隱患。業界要求開放源碼，就好像比喻中的客人要求檢查房間，並非什麼毒蛇猛獸。

說起開放源碼，不得不提起如今在世界各地大行其道的虛擬貨幣，最廣為人知的虛擬貨幣「比特幣」正是開放源碼的最佳例子。正正因為比特幣開放源碼，大家可以從源碼中理解到比特幣作為交易媒介是如何運作，或是找出程式漏洞後要求開發者修正等，都能令使用者增加對比特幣的信心，為何港府又不能仿效？

平衡私隱宜取外國經驗

早於疫情初期，兩大科技龍頭Google及Apple罕有地合作開發追蹤疫情傳播技術，並開放予各國政府及衛生機構使用，約有數十個國家及地區使用此技術追蹤疫情。兩大科技龍頭開發此技術的起因，正是於個人私隱及控制疫情之間取中庸之道，使世界各地民眾在不需要犧牲個人私隱的同時，協助政府及衛生機構堵截疫症傳播，為防疫出一分力。當中的技術是如何追蹤疫情傳播鏈不在此詳述，但總比要強制市民進入處所掃描二維碼有效得多。

當科技龍頭破天荒合作對抗疫情，港府卻逆大勢所趨，堅持自行研發「安心出行」應用程式，可惜至今仍未憂市民所憂，一是沒有解決市民擔心的私隱問題，二是「安心出行」究竟對控制疫情有何幫助，政府究竟可曾透過「安心出行」找到一兩宗個案？筆者想強調上文並非指「安心出行」程式必然存有私隱問題，而是港府對於開放應用程式源碼，以至使用全球通用的追溯技術等也一一拒絕，難免令大眾質疑是否背後有其他目的，在此借用網民的一句話回應政府：「無犯法你怕咩公開源碼呀？」

自互聯網興起，香港人對資訊透明度的重視與日俱增，也期望個人私隱得到更好的保障。可惜事與願違，港府一直拒絕開放應用程式源碼，閉門造車。此舉不僅增添港人對政府的疑慮，更令應用科技淪為防疫的絆腳石。不論是開發者或使用者，開放源碼也是重要的途徑釋除各方疑慮，可見開放源碼的重要性。港府若運用科技得宜，開放源碼解惑，配合基建支援，讓港人真正安心出行，定能更有效遏止疫情。

作者是民主黨資訊科技政策發言人

[冼卓嵐]