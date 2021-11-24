劉銳紹：閉門推出窗前月 投石冲開水底天──北京冬奧新戰役與彭帥事件

綜觀中美局勢，握手中角力，角力中握手，早成常態，各自心中有數，所以預期北京冬奧之役不會火花四濺。眼前諸事只是說明：既然互咬同傷，不如稍歇回氣，再行佈局；不過，表面雖然緩和，但仍要舉拳備戰，於是出現近期打情罵俏般的推擁。

（1）自利的體育政治化毫無益處

我是體育運動的發燒友，絕對不贊成因私利而把體育運動政治化。眼前的事令我想到兩點：

──美國以為透過甚至發動「抵制北京冬奧」，就可以打擊中國，這將是蝕本生意，對自己也無益。况且，它聲稱這次抵制與新疆人權有關，更是無的放矢。早前西方國家不是就「新疆棉問題」大動輿論攻勢嗎？效果只是一陣風而已。

再看美國的態度，只是考慮「外交抵制冬奧」，即不派領導人或高官出席，但美國運動員將不會杯葛。所以中國一點也不愁，只要美國運動員前來，中國就可以把北京冬奧弄得有聲有色，屆時可以製造很多「中美運動的友誼之歌」。君不見當年的乒乓外交就是這樣奏起來的嗎？

還有，一些美國盟友已經或將會收到中國的邀請，屆時如何回應美國發動的抵制？仍有待觀察。這些國家在貿易和對華政策上已跟美國保持距離，對待北京冬奧正在靜觀其變，再作打算。如此態勢，美國的如意算盤打得響嗎？

──我反對自利的體育運動政治化，包括中國在內。眾所周知，中國把體育政治化的歷史久遠，從當年把「友誼第一，比賽第二」宣之於口，到最近東京奧運的一些小節，都反映中國的體育從來沒有離開政治。例如：中國運動員在頒獎台上亮出毛澤東像章；中央電視台把「中華台北」改稱「中國台北」，連自己在國際奧委會內同意通過和行之有效的內容，也「按實際需要」而改變。試問，中國用這種言行和表現來指摘美國把體育政治化，是否只是五十步笑一百步，沒有多大說服力？

（2）如何發揮體育的政治角度？

──首先必須分清，「發揮體育的政治角度」與「體育政治化」是兩種不同的概念。中外的體育運動史說明，有能力或強勢的政治實體都會利用體育政治，這是避免不了的「加權現實」。不過，有別於講求私利的體育政治化，發揮體育的政治角度可以有多種動機、操作和互動形式。如果用得好，可以利人利己，或者對己大利，對人也有小利，繼而互借東風，成就大事。這是我過去採訪亞運會、奧運會、世界盃足球賽等國際體育活動時的領會。所以，對於能夠促進政治良性發展的體育事務，我不一概反對。

──中國過去有不少這類良性的體育政治角度。除了推動中美關係的乒乓外交之外，1986年的漢城（即今首爾）亞運會和1988年漢城奧運會也是典型例子。

以外交關係為例，中國當年參加在非邦交國（韓國）舉行的活動，不怕盟友朝鮮不高興，後來在1990年代初與韓國建交，進一步鞏固中國在朝鮮半島的實利，誠為美事。

以兩岸關係為例，雙方共同打破一些禁區。例如大陸舉重運動員前往台灣代表團的大本營探班（過去是禁止的）；大陸體育高官魏紀中與台灣的代表張豐緒在中間人協助安排下共進早餐，促進了兩岸體育的交流。可見，發揮體育政治的「良性助燃角度」不是壞事。

這裏順便一提剛宣布的中美乒乓運動員首次聯合參賽，雙方各派兩人組成兩支混雙隊伍參加在休斯敦的世乒賽。這既是為了延續乒乓外交50周年的效應，也可為當前的中美緊張關係起一點降溫的宣傳作用。不過，這難以跟乒乓外交相提並論，因為當年乒乓外交能發揮作用，主要因為兩國均有拉近距離的需要；如今，雙方已是競爭對手，兩國選手聯合上陣，頂多只是一些點綴而已。

──其實，美國在北京冬奧之役也可能兩手準備──眼前吊高來賣，日後也許移船就磡；現在距離北京冬奧還有一段時間，外界難以知悉：雙方有沒有枱下交鋒？不排除美國在其他盟友善待北京冬奧之後，再調整自己的姿態；也不排除中國為了減少壓力，也作出某種妥協。

不妨參考2001年的例子。當年發生美國「9．11事件」，總統喬治布殊表示不能出席上海亞太經合組織會議，並私下提出，除非中國把原來的重點（中國經濟和市場發展）改為「反恐」。中國不會隨便答應，但又想喬治布殊出席，於是作了一些微調，談「中國市場和投資安全」，那就跟「反恐」有關係了。最後，喬治布殊來了，還按傳統穿起中國式棉襖合照。不知這會否輻射到今天？但總體氣氛完全符合了本文的題目：雙方都在努力「閉門推出窗前月，投石冲開水底天」。

（3）「彭帥事件」如處理不當將續發酵

由於不知內情，外界難以深入討論，眼前只能從國際政治處理技巧和輿論戰的角度觀察。

──外界關注彭帥表示被性侵一事，中國跟着讓她公開活動，但這到底是自主露面還是「被露面」呢？是否代表她真正自由？還是在某種條件下的妥協？在外界減少關注之後，她的命運如何？儘管中國努力淡化，但這些仍是外界的普遍疑問。因為過去已有很多類似事件，例如維權律師高智晟刑滿出獄，向親友報平安，但實際仍被軟禁；女記者高瑜在電視鏡頭前「認罪」，原來是為了保護兒子。

──中國的反應至今仍沒有觸及彭帥的指控（被政治局前常委張高麗性侵）。此事如屬誣衊，理應澄清、反駁甚至追究，但如今只作「冷處理」，客觀效果就是間接令外界認為此事可信，增加疑慮和猜測。

──目前較佳的處理方法是：既然彭帥獲安排與（跟官方友好的）國際奧委會主席巴赫視像會面，不妨再讓她與關心她安危的世界女子職業網球協會等組織接觸，如能自由回應境外傳媒的提問則更好，毋須擔心「彭帥趁機發難」。如果連這一點信心也沒有，那就只會「閉門不見窗前月，投石難開水底天」了！

作者是時事評論員

[劉銳紹]