施麗珊：窮人多了還是少了？

政策介入前數據 反映一次分配失效

過去多年，社會一直批評政府「愈扶愈貧」，惟那邊廂的官員多番強調當局落實了多少項扶貧措施，為此感到憤憤不平。當然，按道理而言，扶貧政策介入後，同一年的貧窮人口只會減少而不會增加，的確每一年是減少幾十萬人。惟若從時間軸上看，公眾會發現，近年來，每年不論是政策介入前、抑或是恒常現金介入後，相對上一年，貧窮人口和貧窮率均有上升趨勢，令人質疑政府多年來扶貧工作的成效（表1）。因此，今次貧窮報告強調165.3萬貧窮人口只是「純理論假設」，政府有不同政策介入，在所有選定政策項目介入後，貧窮情况實非如此，似乎「純理論假設」的數據並非真實存在，可以不理。

事實上，兩種定義下的貧窮人口有不同意義。所謂「純理論假設」的貧窮人口，是政府作出政策介入前的貧窮狀况，後者則是政策實施後的貧窮狀况；若缺乏貧窮狀况的基礎，要檢視扶貧政策成效亦無從談起。更重要的是，沒有任何政策介入前的貧窮人口變化，正好反映市民在就業市場透過自身勞動力或其他方式獲取收入的情况，屬「一次財富分配」階段；政策介入前的貧窮人口逐年遞增，反映一次分配失效，量度貧富差距的堅尼系數創近半世紀新高，亦反映貧富兩極化愈加惡化。勞工難以透過自身力量脫貧，揭示政府有需要檢視勞工保障和就業政策，促進個人能力脫貧，絕不能以「純理論假設」為由而掉以輕心。再者，政策介入帶來的「二次財富分配」，大多涉及向政府申請支援，礙於社會負面標籤，並非所有貧窮人口均會願意求助政府，因此，建立公平合理的勞動市場待遇，避免市民陷於貧困，至為重要。

非恒常現金是窮人減少「關鍵」

今次貧窮報告的另一亮點，是在政策介入下，貧窮人口和貧窮率對比過往不升反跌，2020年實際貧窮人口只有55.4萬，貧窮率更跌至7.9%，兩者均為近年新低，難怪政府亦自詡扶貧見成果。

究竟本港貧窮情况是改善了，抑或變差了？過去一年政府因應防疫抗疫，投放了逾3000億元扶助各階層和各行各業，縱使並非所有用於貧窮階層，亦必然有一定貧窮人口受惠。

根據貧窮報告分析（表2），2020年非恒常現金項目總投放資源逾1120億元，當中一半（584億元）來自「現金發放計劃」（又稱1萬元計劃）及向低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼，以及其他一次性措施（420億元）；惟實際上「現金發放計劃」不設入息審查，只要是18歲或以上的永久居民也可申領，並非針對弱勢社群（若要精準扶貧，計劃應改為只向貧窮戶派發現金）。明白政府或許希望「如實反映」政策成效，但將此計劃也納入一併檢視扶貧效益，難免外界有人認為有「篤數」之嫌（從表1可見，只計恒常現金，貧窮人口仍比往年上升）。

新表述欠細緻 不利檢視扶貧成效

有別於以往8份扶貧報告，今次報告刻意將「政策介入後」定義為「所有選定項目」，即包括恒常現金項目、非恒常現金項目及非現金項目（尤其是公屋），卻未有按貧窮人口年齡組別或社會特徵，逐一羅列相關統計資料，例如兒童貧窮人口方面，專題內的一個圖只列出「所有選定項目」後的貧窮兒童人口及貧窮率（註），卻未有按恒常現金項目、非恒常現金項目及非現金項目3類列出及分析數據。報告大多只顯示「所有選定項目」下本港貧窮人口大減，政策介入後貧窮兒童人口驟降至只有8.6萬、貧窮長者只有18.8萬人，貧窮成年人口更只有28萬，似乎政府在疫症下成功扶貧，應記一功，新的表述方式難免予人「做靚盤數」，向社會、向中央表達扶貧工作有成效的印象。

然而，缺乏仔細分類恒常與非恒常項目，將極不利公眾精準地檢視貧窮狀况，更無助政府制訂具針對性的扶貧策略。其實只要細心分析，不難發現2020年貧窮人口和貧窮率大跌原因，主要是由於非恒常現金的政策介入（助減低6.3百分點貧窮率）。顧名思義，非恒常現金多屬一次性，缺乏恒常支援；相反，恒常現金項目多年來在減低貧窮率的作用上，一直只維持4.4至6.3百分點水平，反映恒常現金政策（例如綜援、長者生活津貼、職津等）力度亟待加強。

公屋福利轉移仍具爭議

至於公屋的福利轉移效應方面，相信無人質疑公屋能減低租戶的租金開支，扶貧作用極大。然而，將公屋計入扶貧項目中，亦出現不少問題。首先，現時估算公屋租戶獲得的資助金額時，主要是以該單位過去兩年的平均市值租金，再扣除每月實際繳付租金估算，惟所謂「市值租金」根本並不存在，加上各公屋單位坐落地區不一，當中又涉及不同樓層、坐向、面積、單位內部保養程度等因素，估算並不準確，難以真實地反映每名住戶的受惠金額。另外，將公屋福利納入收入的最大問題，是有關資助僅屬理念層面，貧窮住戶根本上無實際收入「落袋」運用，實際生活無進一步改善，將所謂平均每月獲取資助計算為收入一部分，多少有點取巧。這亦某程度上解釋為何在檢視各項政策的扶貧成效時，有必要劃分為恒常現金、非恒常現金和非現金項目。

宜設多條貧窮線 研助窮戶累積資產

此外，現時貧窮線主要以每月住戶收入中位數的一半為定義基礎，為更精準地分析不同貧窮程度的人口之生活狀况，當局應按住戶收入中位數的20%、30%和40%，仔細檢視各類貧窮人口的需要，從而制訂更精確的扶貧政策。另方面，目前貧窮線只以收入劃分貧與富，未有考慮資產因素。今次貧窮報告便指出2020年在18.5萬名居於非綜援住戶的貧窮長者中，有8.6萬人屬「收入貧窮、但有一定價值的物業之長者」，佔整體貧窮長者近五成（46.5%），似乎暗示有為數不少「低收入、高資產」的貧窮長者，長者貧窮情况被高估。

這亦讓公眾思考：究竟貧窮人口中「低收入、低資產」的情况有多普遍？政府政策除了增加貧窮住戶收入外，有何方法協助他們累積資產和儲蓄，提升其脫貧能力？另方面，現時收入稍高於貧窮線水平、低資產的準貧窮人士（不少為「月光族」），其低資產成因是什麼？是個人問題？是結構因素使然？日後會否墮入貧窮線下？有何政策協助抗貧？這些均是未來扶貧工作另一些思考路向。

註：《2020年香港貧窮情况報告》專題2.1「兒童貧窮情况」的圖2.19「2009-2020年兒童貧窮人口及貧窮率」，與圖A.5「2009-2020年不同住戶收入類別下的貧窮人口及貧窮率」分野明顯；專題內其他分析未能補足筆者所提出的數據缺陷

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員

[施麗珊]