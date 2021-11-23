或許當局沒料到社會會對殺豬行動有這麼大反響，然而在發生北角「野豬襲警」事件後3日（11月12日），漁護署即宣布對付野豬的新政，表明會捕捉在市區出沒的野豬並人道處理。「襲警」案發後8日（11月17日），署方即在深灣道展開捕殺行動，結果7頭野豬豬命不保，成新政下首批亡魂。任憑漁護署事後如何解釋，也很難洗刷殺豬與襲警事件的關聯。

港人為何「刁難」漁護署？

環觀全球，不少國家都面對野豬為患的問題。例如意大利首都羅馬的街頭，便不時見到野豬群的蹤影，甚至搶奪人們手中的袋子覓食。在澳洲，野豬數目不斷膨脹，造成生態環境問題，結果不少地方舉辦狩獵野豬比賽，政府還動用直升機去射殺野豬，以控制野豬數目。

既然全世界不少地方都以捕殺方式來控制野豬數目，大家又何必對漁護署諸多刁難？不好意思，香港是一個高度城市化的石屎森林，加上槍支管制極度嚴格，基本上香港是沒有狩獵這種民間活動，所以公眾一般都不易接納獵殺動物的行動，尤其當公眾看見漁護署以食物誘捕野豬，更加覺得署方冷血、殘忍，很不人道。

當局必須暫緩捕殺

現在「民意」似乎不再是政府施政時很重視的一環，但在捕殺野豬問題上，既無關政治，當局在民情洶湧下，必須暫緩實施市區捕殺策略，立即在野豬出沒黑點，加強巡邏，檢控那些餵飼野豬的「積犯」，並加密清理這些地點的垃圾，避免野豬翻箱覓食。對於那些對公眾安全造成威脅的豬群，能否先以捕籠或其他方法捕捉，之後再作處理？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]