鄭立：大膽預測建制派會大勝

不過，塞翁失馬，焉知非福；塞翁得馬，焉知非禍。高薪厚祿的背後，也帶着整個社會未來的重責，議員應有覺悟，自己需要為參與過制訂的法律，負上全部責任，如果未來幾年香港的情况惡化，這屆的議員們，或會成為整個社會追究的對象。

我想各位制訂法律的人，必須理解一件事，那就是法律是有成本的。法律愈多、愈複雜，市民記住所有法律的難度就愈高，那代表他們守法的難度也愈高。也不僅是市民，執行法律的公職人員，面對新而繁多的法律，因為沒有過往的慣例可參考，往往更容易誤解或犯錯，而且工作量增加，會需要更多的人力。

法律只增不減 形成惡性循環

當年秦朝因為相信法律能解決一切問題，不斷增加法律後，形成了嚴苛繁雜的秦律，形成了臃腫的官僚系統並累積了百姓大量的壓力，最終引爆大亂，才導致劉邦入咸陽時「約法三章」，意思就是將除了最必要的法律以外一概廢除，才平定了天下的大亂，建立了漢朝。

這意味着，先不論法律的好壞對錯，如果法律只增不減，社會與政府的成本，皆會上升，這會導致更多的社會問題，而這又會引致更多法律出現，然後令成本再上升，形成惡性循環，巨大而複雜的法律體制將會壓垮社會。

當社會需要休養生息時，它需要的不是更多的法律，而是盡可能的減少法律。如果議員們不了解這點，就會斷送香港的未來。

作者是專欄作家

[鄭立]