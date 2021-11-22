劉典：中國為亞太經濟合作注入新發展動能

推動抗疫合作和經濟復蘇

首先，推動抗疫合作，引領構建安全、健康的亞太命運共同體，為亞太區域經濟復蘇作出貢獻。

在全球化、區域化的時代，各國人民相互聯繫、經濟貿易相互依賴的程度不斷加深，早已形成了呼吸與共、命運相連的亞太區域格局。中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展，是維護亞太地區穩定與和平的重要力量。

在對內加強疫情防控的同時，中國一直都積極踐行着國際疫苗合作。截至11月中，中國已向世界提供超過17億劑疫苗，是世界上對外提供疫苗最多的國家。中國不僅加速擴大疫苗的生產供應，還支持全球疫苗共享，鼓勵疫苗生產技術的公平轉讓，極力推動現代衛生系統的區域化、國際化，讓所有國家都具備抵禦衝擊的韌性。秉持着生命至上的人道主義、科學主義理念，中國積極推進疫苗作為國際公共產品的公平可及性，為亞太地區早日戰勝疫情、走出危機注入強大動力，也為亞太區域的經濟復蘇與未來發展奠定基礎，推動亞太各國形成抗疫合力，跨越「免疫鴻溝」，為區域發展構築安全屏障。

構建開放型亞太經濟

其次，中國堅持多邊主義與開放合作，推動構建繁榮、互惠的開放型亞太經濟。

亞太地區是21世紀經濟增速最快、發展潛力最大的地區，也是世界經濟的重要增長極。亞太地區的GDP總量佔全球60%以上，貿易總量佔全球50%以上，承載着率領實現經濟復蘇和振興的重任。打造開放、包容、公平、透明的區域市場，實現經貿合作與互利共贏，對於亞太區域的經濟復蘇至關重要。

2021年是中國加入亞太經合組織的30周年。面對新冠疫情給經濟增長帶來的風險與挑戰，中國將繼續打造雙循環新發展格局，統籌國內國際兩個市場。中國將深化改革開放，既釋放中國的經濟紅利，為亞太經濟持續穩定發展提供廣闊空間；也積極與亞太各國展開雙邊、多邊合作，推進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈穩定順暢，促進資源要素有序流動，共同構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體。通過高質量共建「一帶一路」、協同推進《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）等區域經濟合作機制，中國將在立足亞太的基礎上努力建設亞太、造福亞太，推動實現合作共贏與普遍繁榮，讓亞太地區為世界經濟復蘇提供更強勁的支撐。

促進創新增長和數碼經濟發展

最後，促進創新增長和數碼經濟發展，為構建綠色、可持續發展的亞太命運共同體注入動力。

除了疫情的衝擊外，亞太地區的經濟增長還面臨着日益增加的環境和資源壓力，需要各國協調承擔相應的責任義務，共同落實應對氣候變化《巴黎協定》和《生物多樣性公約》第15次締約方大會成果，在推進經濟增長的同時做到節能減排、保護環境，實現經濟效益與社會效益、生態效益的統一。

目前中國已經在優化經濟結構、轉變經濟發展方式的方面取得了顯著成果，向碳達峰、碳中和的目標努力前進。中國將進一步推動數碼技術、能源技術創新，加速數碼經濟與實體經濟的融合，推動生產方式綠色化，實現高質量的經濟增長。此外，中國還會積極引領國際綠色合作。11月10日，中國與美國發布了《在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》，為應對氣候變化凝聚合作共識。未來，中國將攜手各國加強在數碼經貿、清潔能源、新興技術方面的交流合作，在經濟發展中促進綠色轉型，打造以生態紅利和技術創新為基礎的亞太區域發展優勢，為亞太經濟合作注入新發展動能。

作者是復旦大學中國研究院特聘副研究員

[劉典]